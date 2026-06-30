Analizan proyecto de teleférico para conectar la Línea 3 del Metro con el centro de La Chorrera

La propuesta fue presentada este martes por el alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, durante una sesión del Concejo Municipal.

Las autoridades del distrito de La Chorrera analizan la construcción de un teleférico que conecte la futura estación de la Línea 3 del Metro de Panamá, en Ciudad del Futuro, con el centro del distrito, como una alternativa para mejorar la movilidad y reducir los problemas de transporte público en el área.

La propuesta fue presentada este martes por el alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, durante una sesión del Concejo Municipal, donde se dio a conocer la iniciativa de crear una empresa mixta entre el Municipio y una empresa privada para desarrollar el proyecto.

Como parte de la sesión, los concejales aprobaron la creación de una comisión que tendrá la tarea de evaluar la viabilidad de la propuesta y dar seguimiento a las discusiones sobre su posible ejecución.

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"Nosotros estamos gestionando en este momento con nuestros ingenieros y arquitectos para buscar esa solución y vamos a ver cómo nosotros, desde donde está el puente Maribel, que llegue hasta La Espiga", explicó el alcalde.

De acuerdo con la propuesta, el teleférico tendría un recorrido aproximado de 12 kilómetros, iniciando en Ciudad del Futuro, en el distrito de Arraiján, y finalizando en el sector de La Espiga, en La Chorrera. El sistema contaría con siete estaciones distribuidas a lo largo del trayecto.

Las autoridades consideran que este proyecto podría convertirse en una alternativa de transporte para miles de residentes del sector oeste del país, especialmente ante la futura entrada en operación de la Línea 3 del Metro de Panamá. Sin embargo, la iniciativa aún se encuentra en una fase inicial de análisis y deberá ser evaluada por la comisión creada por el Concejo Municipal antes de avanzar hacia su posible desarrollo.

Con información de Yiniva Caballero