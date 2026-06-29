Hombre ataca con arma de fuego a sus familiares y luego acaba con su vida en La Chorrera

Autoridades médicas confirmaron que el padre y el abuelo del atacante se encuentran estables y fuera de peligro tras ser intervenidos de urgencia.

Panamá Oeste/Una profunda consternación se vive en el sector 2 de Bella Esperanza, en La Herradura de La Chorrera, luego de que un violento incidente intrafamiliar reportado cerca de las 4:00 p.m. del pasado sábado 27 de junio dejara como saldo un fallecido y dos personas heridas.

De acuerdo con los informes iniciales de la Policía Nacional, un hombre de aproximadamente 27 años atacó con un arma de fuego a su padre, de 50 años, y a su abuelo, de 76 años.

Tras perpetrar la agresión y ante la llegada de los agentes policiales que acudieron al sitio para aprehenderlo, el joven se atrincheró dentro de la residencia familiar y se autoinfligió un disparo mortal en la cabeza.

Los hechos, que se desarrollaron tanto en la vía pública como en el interior de la vivienda, han despertado el temor entre los residentes de las áreas aledañas y de la provincia de Panamá Oeste, especialmente al conocerse que la familia ya registraba antecedentes de violencia doméstica en los que el agresor presuntamente había herido a sus progenitores con un arma blanca en ocasiones anteriores.

Al respecto, una vocera de la 10.ª Zona de Policía de Panamá Oeste detalló que recibieron una alerta ciudadana indicando posibles detonaciones. Al llegar inmediatamente los policías, observaron a dos personas con impactos de arma de fuego y, al entrevistarse con ellas, les indicaron que había una tercera persona que posiblemente se realizó ella misma una detonación.

La oficial añadió que estas personas fueron trasladadas de inmediato al Hospital Nicolás A. Solano para recibir la atención médica correspondiente y que, tras recabar información sobre las causas del hecho, todo apunta a que pudo haberse originado por problemas intrafamiliares.

Por su parte, los informes de la Policía Nacional revelaron que el presunto agresor, quien falleció la noche del mismo sábado en las instalaciones hospitalarias, contaba con un prontuario delictivo que incluía antecedentes por robo y posesión de sustancias ilícitas.

En tanto, las autoridades médicas confirmaron que el padre y el abuelo del atacante se encuentran estables y fuera de peligro tras ser intervenidos de urgencia.

Tras el desenlace de la tragedia, los estamentos de seguridad y el Ministerio Público han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los detalles de este suceso que mantiene en vilo a la comunidad.

Información de Yiniva Caballero

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