'Jamás debimos haber construido esa mina': Ministro Navarro responde a las críticas y asegura que no ha cambiado de opinión

En un video publicado en su cuenta de Instagram, rechazó las críticas de quienes afirman que modificó su postura sobre el proyecto minero.

Ciudad de Panamá/El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro respondió con un mensaje, en sus redes sociales, a los cuestionamientos surgidos en distintos sectores sobre su postura frente al futuro de la mina de cobre en Donoso y aseguró que su posición no ha cambiado desde que se opuso al proyecto hace 15 años.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Navarro recordó unas declaraciones realizadas en enero de 2011, cuando, siendo dirigente político de la oposición (PRD) y ambientalista, calificó como "nefasto", "dañino para Panamá" y "tóxico para nuestro futuro" el entonces proyecto de reforma al Código Minero que se discutía en la Asamblea Nacional.

Tras reproducir ese fragmento, el actual titular del Ministerio de Ambiente afirmó: "Yo dije esto hace 15 años y hoy lo repito mirándolos a los ojos. No me retracto de una sola palabra".

Navarro sostuvo que siempre consideró que la mina no debió construirse y aseguró que en su momento intentó impedir el desarrollo del proyecto.

Jamás debimos haber construido esa mina. Me opuse con todas mis fuerzas cuando la mina era solo una idea que podíamos detener. No me escucharon, pero hoy, ya no estamos debatiendo una idea", manifestó.

El ministro señaló que actualmente la mina es una realidad y que existe un enorme reto ambiental que debe ser atendido.

"Allá afuera hay un hueco enorme en la mitad del país. Esto ha afectado a todos los panameños, miles de hectáreas han sido afectadas. La mina existe y es una realidad", expresó.

En ese sentido, rechazó las críticas de quienes afirman que modificó su postura sobre el proyecto minero.

"Quienes dicen que he cambiado de opinión se equivocan", afirmó, al explicar que el contexto actual es distinto al de hace una década.

Según Navarro, mientras antes su objetivo era evitar la construcción de la mina, ahora la prioridad es impedir que el sitio abandonado represente un riesgo para el ambiente y la población.

El ministro precisó que también es necesario evitar el desarrollo de minería ilegal y proteger al país de las consecuencias económicas derivadas de los litigios internacionales relacionados con el proyecto.

"Evitar la minería ilegal, evitar una quiebra económica con 36 mil millones de dólares en pleitos. Ese tiene que ser nuestro objetivo", sostuvo.

Navarro aclaró que mantiene intacta su convicción de defender el ambiente y al país, aunque ahora lo hace desde una responsabilidad distinta como integrante del Gobierno de José Raúl Mulino, quien anunció que daría a conocer su decisión sobre este problema el próximo miércoles 1 de julio.

"Mi convicción es la misma de siempre: defender la naturaleza y defender a mi país. Ayer desde la oposición, hoy con la responsabilidad de gobernar de frente a todos los panameños", subrayó.

En esa intervención de 2011, Navarro también pidió que se hiciera un referéndum para que la ciudadanía decidiera lo que quisiera hacer con sus recursos minerales, cuando se debatían las reformas durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

No obstante, a pesar de todos los esfuerzos de grupos ambientalistas e indígenas que se oponían al proyecto de reformas, la iniciativa fue aprobada en tercer debate el 9 de febrero de 2011 y sancionada por el entonces presidente Martinelli el 11 de febrero de 2011.

Al igual que lo ocurrido con la Ley 406 de 2023, la Ley 8 del 11 de febrero de 2011, mediante la cual se reformaba el Código Minero y se dictaban otras disposiciones, solo estuvo vigente durante un mes, ya que el 8 de marzo de ese mismo año se publicó en la Gaceta Oficial la Ley 12 que derogó la ley de reformas.

Otras notas que puede leer: