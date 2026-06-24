Cámara Minera de Panamá pide al Gobierno que defina futuro de la mina de cobre en Donoso

Severo Sousa, de la Cámara Minera de Panamá, afirma en Noticias AM que la auditoría técnica muestra que el proyecto cumplió con estándares internacionales y exhorta al gobierno de José Raúl Mulino a definir el futuro de la industria minera en el país.

Ciudad de Panamá/La mina de cobre en Donoso continúa en el centro del debate nacional. En entrevista con Noticias AM, Severo Sousa, de la Cámara Minera de Panamá, ofreció su posición sobre la auditoría técnica, ambiental y socioeconómica que fue entregada recientemente a una comisión ministerial, y adelantó la postura del sector frente a la decisión que debe tomar el gobierno del presidente José Raúl Mulino.

Sousa explicó que la auditoría técnica realizada por una compañía internacional de prestigio y bajo términos de referencia del BID y la CAF no es un veredicto final, sino una base técnica para que el gobierno tome una decisión informada. Según Sousa, el informe de 15 tomos y 370 componentes indica que la mina cumplió con al menos 87 de 100 puntos evaluados.

Sousa aclara que en el caso del agua se evidenció que no hay contaminación de cianuro ni mercurio. Sin embargo, reconoció que el informe señala áreas de mejora en el monitoreo y control, especialmente considerando que la mina lleva dos años detenida.

Respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sousa precisó que la sentencia declaró inconstitucional un contrato específico, pero que existen otros mecanismos constitucionales para que el gobierno decida continuar con el proyecto. "El fallo menciona el tema ambiental y dice que hay que tener cuidado, y en eso estamos de acuerdo", señaló.

Capacidad técnica y modelo de gestión

El presidente de la Cámara Minera de Panamá admitió que el país no cuenta actualmente con la estructura suficiente para fiscalizar un proyecto de esta magnitud, por lo que recomendó fortalecer las instituciones gubernamentales en cualquier fórmula que se adopte.

Sobre el modelo de gestión, Sousa sugirió que el país debería tener algún grado de propiedad en el proyecto, aunque reconoció que esto requiere capacidad económica que Panamá debe evaluar. "No podemos llegar simplemente a decir que nos vamos a encargar de la mina y tener una deuda que algún día pagaremos", advirtió.

Finalmente, Sousa criticó los tiempos que ha tomado el proceso y exhortó al gobierno a definir pronto el futuro de la industria minera, recordando el impacto positivo que tiene en las comunidades de Donoso, Coclesito y la región norte de Penonomé, así como en la economía nacional más allá de la franja canalera.