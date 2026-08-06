TVN Media presenta su Informe de Sostenibilidad 2025 y reconocimiento como #1 del sector medios en Panamá

La firma consultora Merco reconoció a la empresa como la #1 del sector medios de comunicación de Panamá, tanto en su ranking general de empresas como en su ranking ASG.

Ciudad de Panamá, Panamá/TVN Media presentó hoy su Informe de Sostenibilidad 2025, que documenta la gestión de la empresa bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) durante el año, en cumplimiento de su reporte anual como signataria del Pacto Global de las Naciones Unidas desde 2010.

El informe registra una reducción sostenida de las emisiones de Alcance 1 (de 657.89 a 487.79 tCO₂e) y Alcance 2 (de 1,137.21 a 674.53 tCO₂e), impulsada por eficiencia energética y movilidad más eficiente. A través de su programa En Ambiente, la empresa movilizó a la ciudadanía para recolectar más de 166 toneladas de materiales reciclables en cuatro puntos limpios y jornadas educativas en centros escolares.

En el frente social, Héroes por Panamá —la iniciativa insignia de TVN Media para visibilizar y fortalecer organizaciones con impacto en el país— cumplió 15 años, con 130 héroes impulsados que representan a 1.2 millones de personas beneficiadas de forma directa. La empresa también reportó una plantilla de 323 colaboradores, con 56% de mujeres en posiciones de liderazgo —un crecimiento de 4 puntos porcentuales respecto al año anterior— y un aporte de $3.7 millones a proveedores del ecosistema creativo panameño.

En gobernanza, TVN Media destacó la actualización de su Decálogo de Ética y Normas de Actuación y la ausencia de incidencias que reportar, dando continuidad a una gestión alineada con el cumplimiento normativo, la prevención de riesgos y la promoción de un ambiente de trabajo seguro. Además, la firma consultora Merco reconoció a la empresa como la #1 del sector medios de comunicación de Panamá tanto en su ranking general de empresas como en su ranking ASG.

“Nuestro negocio depende de la confianza, y la confianza no se declara, se demuestra: el Informe de Sostenibilidad 2025 resume nuestra gestión ambiental, social y de gobernanza, evidenciando el liderazgo que TVN Media ejerce desde su rol de medio”, afirmó Luis Mouynes, gerente general de TVN Media.