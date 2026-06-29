CIAM reacciona a informe de la auditoría a la mina de cobre en Donoso

Ciudad de Panamá/El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) indicó que encontró contradicciones y vacíos de información en el informe de auditoría de la mina de Donoso entregado al gobierno. Lilian Guevara, directora legal de la organización, reveló que para la organización el documento presenta inconsistencias.

“Nos hemos encontrado con graves contradicciones, un gran vacío de datos y de análisis, y nuevamente con riesgos o peligros para el propio área del proyecto”, afirmó Guevara al analizar las más de 1,300 páginas del informe, junto a 3,000 páginas de anexos.

La principal irregularidad detectada radica en que 21 de los 22 ítems del componente ambiental fueron calificados como “conformes”, a pesar de que el propio auditor identifica debilidades significativas.

Según CIAM, se identificó que no se están utilizando estudios previos contratados por el Ministerio de Ambiente, los cuales recomendaban incluir parámetros como hierro total, aluminio y cobre total en el monitoreo regular de agua.

Para CIAM, otra irregularidad detectada es la ausencia de valores numéricos en los resultados de laboratorio. Las columnas de resultados muestran únicamente “dentro del rango”, sin especificar cuál es ese rango ni proporcionar los valores reales. “Esto es algo que tiene que evaluar el gobierno con mucha seriedad porque hay vacíos y hay incoherencias”, enfatizó Guevara.

La auditoría

La auditoría integral realizada al proyecto Cobre Panamá otorgó una evaluación global favorable de 87.73 sobre 100, pero al mismo tiempo advierte que mantener esa condición dependerá de la continuidad de los sistemas de control y del monitoreo permanente de 10 componentes considerados sensibles, entre ellos la presa de relaves, las aguas superficiales y subterráneas, la biodiversidad y los programas de restauración ecológica.

El estudio, elaborado por la firma SGS Panamá Control Services Inc. por un costo de 539,791 dólares para revisar aspectos legales, laborales, tributarios y ambientales del proyecto, también identificó 26 riesgos asociados al actual Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), aunque la mayoría fueron clasificados en niveles aceptables o tolerables.

De acuerdo con el informe, la identificación de estos 10 componentes críticos no significa que exista un daño ambiental actual. Más bien, representa una medida preventiva frente a escenarios de interrupción operativa o pérdida de control de los sistemas que actualmente mantienen bajo supervisión las instalaciones mineras.

Posición de la Cámara Minera

La mina de cobre en Donoso continúa en el centro del debate nacional. En entrevista con Noticias AM, Severo Sousa, de la Cámara Minera de Panamá, ofreció su posición sobre la auditoría técnica, ambiental y socioeconómica que fue entregada recientemente a una comisión ministerial, y adelantó la postura del sector frente a la decisión que debe tomar el gobierno del presidente José Raúl Mulino.

Sousa explicó que la auditoría técnica realizada por una compañía internacional de prestigio y bajo términos de referencia del BID y la CAF no es un veredicto final, sino una base técnica para que el gobierno tome una decisión informada. Según Sousa, el informe de 15 tomos y 370 componentes indica que la mina cumplió con al menos 87 de 100 puntos evaluados.

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Sousa aclara que en el caso del agua se evidenció que no hay contaminación de cianuro ni mercurio. Sin embargo, reconoció que el informe señala áreas de mejora en el monitoreo y control, especialmente considerando que la mina lleva dos años detenida.

Respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sousa precisó que la sentencia declaró inconstitucional un contrato específico, pero que existen otros mecanismos constitucionales para que el gobierno decida continuar con el proyecto. "El fallo menciona el tema ambiental y dice que hay que tener cuidado, y en eso estamos de acuerdo", señaló.