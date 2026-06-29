Retiran antena de edificio Lotería a punto de caer sobre la avenida Cuba; vía fue reabierta tras operativo

La antena se encontraba en la azotea del edificio de la Lotería Nacional de Beneficencia.

Ciudad de Panamá/Una antena de telecomunicaciones que se desprendió parcialmente de la parte más alta del edificio de la Lotería Nacional de Beneficencia obligó al cierre temporal de la avenida Cuba la mañana de este lunes, mientras unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos realizaban un operativo para evitar que la estructura cayera sobre peatones o vehículos.

La alerta fue recibida a las 8:58 de la mañana, luego de que ciudadanos reportaran que la antena permanecía inclinada tras desprenderse de su base, representando un peligro inminente para colaboradores de la institución y las personas que transitaban por el área.

Las labores obligaron al cierre del tránsito vehicular sobre la avenida Cuba mientras se ejecutaba la maniobra para retirar la antena de forma segura.

Humberto De León, de la Dirección Nacional de Extinción, Búsqueda y Rescate, explicó que durante el procedimiento encontraron mayores complicaciones de las previstas.

En este momento ya la antena se encuentra a buen recaudo; al momento de subir la estructura nos pudimos percatar que la misma estaba fragmentada en dos pedazos, lo que dificultó un poco más el rescate de la misma, pero se logró hacer".

De León indicó que ahora corresponderá a especialistas realizar la evaluación técnica de la estructura y contactar a la empresa responsable de la antena.

"Ahora mismo personal arquitecto del Benemérito se encuentra haciendo las evaluaciones de la misma para posteriormente contactar a la empresa encargada de la misma".

El funcionario confirmó además que, una vez culminadas las maniobras, la reapertura de la vía quedó en manos de la Policía de Tránsito. "Sí, ya la antena se recuperó, así que ya eso queda de parte de la Policía de Tránsito abrir la vía".

Sobre el riesgo que representaba la estructura, De León advirtió que el desprendimiento pudo haber tenido consecuencias graves.

"Exactamente, ya que la misma era de gran magnitud y, como usted puede ver, hay bastante viento; la misma puede caer y causar algo más grande, un daño más grande".

Tras finalizar la inspección técnica y retirar la antena, el Benemérito Cuerpo de Bomberos informó que el área fue declarada segura y la circulación vehicular se restableció de manera controlada.

Como parte de las recomendaciones emitidas luego del operativo, los especialistas solicitaron a la administración de la Lotería Nacional reinstalar una antena pararrayos y mantener las condiciones de seguridad de la estructura para prevenir incidentes similares en el futuro.

Con información de Luis Mendoza.