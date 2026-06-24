La Chorrera: Hospital Nicolás Solano encabeza necesidades planteadas por residentes

La información recopilada servirá como base para elaborar proyectos y planes que respondan a las necesidades planteadas por las comunidades del distrito de La Chorrera.

La Chorrera, Panamá Oeste/La modernización y equipamiento del Hospital Nicolás Solano fue señalada como la principal necesidad del distrito de La Chorrera durante una consulta ciudadana realizada en la plaza 28 de Noviembre, donde participaron residentes de los 18 corregimientos.

La actividad buscaba recoger las prioridades de la población para definir los proyectos que podrían desarrollarse durante los próximos cinco años. Aunque en la mesa también se plantearon mejoras en vías de acceso, más oportunidades de empleo, fortalecimiento de los centros de salud y protección de los recursos hídricos, la atención hospitalaria fue el punto que más preocupó a los participantes.

Antonín Arenas, director regional del Ministerio de Economía y Finanzas, explicó que el proceso contempla varias áreas de análisis.

Aquí son cuatro dimensiones, que es la dimensión ambiental, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión infraestructura”, indicó.

El director del Hospital Nicolás Solano, David Rodríguez, reconoció que el centro médico requiere una intervención en varias áreas y aseguró que algunos proyectos ya avanzan hacia la etapa de acto público.

“En el Hospital Nicolás Solano ya sabemos que es necesario lo que es la remodelación y ampliación, y algunas de las áreas del hospital están en fase ya de levantar, de hacer el acto público para que se pueda otorgar a una empresa y empiece este proceso de remodelación”, manifestó.

Rodríguez detalló que entre las obras previstas están la ampliación del cuarto de urgencias, la unidad de oncología y adecuaciones en salas del hospital.

Se ampliará lo que es el cuarto de urgencias, como hemos mencionado anteriormente, la unidad de oncología y se adecuará a toda la sala del hospital. Vamos a adquirir lo que es climatización total de todo el hospital, sobre todo las salas de hospitalización, ya que conocemos que el Hospital Nicolás Solano ya casi cumpliendo 26 años nunca había tenido lo que es la climatización de la sala de hospitalización y que es muy necesaria para nuestros pacientes, para la comunidad tanto de los pacientes como del personal que atiende estas salas”, expresó.

Para los residentes, las mejoras no solo deben enfocarse en infraestructura, sino también en personal, insumos y equipamiento.

Ana García, residente de Feuillet, señaló que el hospital enfrenta una alta demanda de pacientes.

De infraestructura, a la parte de la salud, tenemos el Hospital Nicolás Solano que está sobrecargado, no tiene un buen personal, todavía le falta el equipamiento, la falta de insumos para poder nuestras atenciones”, dijo.

Las autoridades indicaron que esta consulta forma parte de un proceso de participación ciudadana y que es la primera de aproximadamente cuatro jornadas ya programadas.

La información recopilada servirá como base para elaborar proyectos y planes que respondan a las necesidades planteadas por las comunidades del distrito de La Chorrera.

Con información de Yiniva Caballero.