Presidenta de la Corte defiende independencia judicial: 'no podemos emitir fallos basados en lo que la gente quiere'

La magistrada presidenta sostuvo que las decisiones de la Corte se adoptan sobre la base de un análisis jurídico.

Panamá/La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, defendió el papel de la Corte Suprema de Justicia sobre la emisión de fallos y aclaró que "las cortes no podemos emitir fallos basados en lo que la gente quiere".

La magistrada sostuvo que las decisiones de la Corte se adoptan sobre la base de un análisis jurídico y no por presiones, simpatías o inconformidades públicas.

En cualquier fallo, en cualquier decisión que la corte adopte, lo hace siguiendo un análisis jurídico, analizando la controversia constitucional que nos presente el activador constitucional y llegando a una conclusión. Las cortes no podemos emitir fallos basados en lo que la gente quiere, sino en lo que es constitucionalmente correcto luego de un análisis que hace la corte”, señaló.

Sobre el reclamo del diplomático de la República Popular China por el fallo que declaró inconstitucional la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, ayer martes durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la presidenta de la Corte indicó que no puede reaccionar , ya que la Corte no puede pronunciarse libremente sobre sus decisiones, pero sí consideró necesario explicar a la ciudadanía cuál es la función del máximo tribunal.

No para entrar en conflicto, sino para explicar cuál es la función del órgano judicial panameño. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que la corte no puede reaccionar, porque constitucionalmente nosotros tenemos una reserva que no podemos hablar de nuestros fallos. Sin embargo, yo quiero en este momento hacer docencia y explicarle a la población que la corte es la guardiana de la Constitución y como tal tiene un rol fundamental que cumplir”, expresó.

Sus declaraciones se dan luego de que el embajador de China en Estados Unidos, Xie Feng, retomara ante la plenaria de la OEA el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchinson Holding Limited. El diplomático pidió que Panamá protegiera los intereses de los negocios chinos.

Chen Stanziola insistió en que el papel de la Corte es resolver conforme a la Constitución, aunque sus decisiones generen respaldo o rechazo.

Siempre va a haber alguien que le guste el fallo y va a haber gente que no le gusta el fallo, pero la garantía de los ciudadanos es que la corte no se deje influenciar por esas opiniones que tiene la gente o esos deseos que tienen las personas, sino que falle correctamente luego de un análisis muy profundo que le lleve a una conclusión y sobre la base de esa conclusión se adopta una decisión y ese es el rol de las cortes”, afirmó.

La presidenta del Órgano Judicial remarcó que el máximo tribunal no puede apartarse de esa responsabilidad institucional.

“Ese es el rol de las cortes, es su papel, la corte no puede renunciar a su rol de guardiana de la Constitución”, dijo.

Cabe señalar que, el canciller Javier Martínez-Acha rechazó los señalamientos del diplomático chino y defendió que el Gobierno no puede interferir en las decisiones del Órgano Judicial. Mientras que, el presidente José Raúl Mulino respaldó públicamente la postura de su canciller. “La defensa de nuestros intereses es una e indivisible”, escribió el mandatario en redes sociales.