Canciller responde ante reclamos de China por polémica de puertos durante sesión de la OEA: 'Lo invito a respetar mi Constitución'

Martínez-Acha afirmó que Panamá respeta las relaciones diplomáticas con todos los países, y subrayó que en el territorio panameño existe la separación de poderes, una condición que en China es manejada de forma distinta.

Ciudad de Panamá/Durante la sesión plenaria 56a. de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Panamá hoy martes 23 de junio, el embajador de China en Estados Unidos, Xie Feng, presentó reclamos ante lo que Panamá ha manifestado sobre la situación marítima que enfrentan buques con bandera panameña en aguas del territorio chino, asegurando que se trata de un problema de seguridad marítima; sin embargo trajó nuevamente a la mesa el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Al respecto, detalló que desde el inicio de este 2026 “Panamá ha estado involucrado en accidentes en aguas chinas y 5 personas han desaparecido y para la seguridad marítima y la seguridad de las personas, China realiza las inspecciones en concordancia con las convenciones internacionales, sin tener como blanco una bandera o país específico”.

En su intervención, Feng resaltó la trayectoria de las relaciones de Panamá y China durante las últimas tres décadas, sin embargo, lamentó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchinson Holding Limited.

En la sesión diplomática, Feng pidió a Panamá que protegiera los intereses y derechos de los negocios chinos.

“Hemos visto algunos cambios y hay retos en la región; China es un buen amigo. China busca solidaridad, paz y conexión. Nuestro compromiso con el multilateralismo, hemos visto la justicia y justo debemos comprender la estabilidad, construir más puentes entre las personas”, sostuvo Feng en su intervención ante los estados participantes de la sesión de la OEA que se desarrolla en Panamá.

Frente a esta intervención, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, invitó al embajador Feng a leer la Constitución de Panamá una vez finalice la sesión de la OEA, al mismo tiempo aclaró algunos puntos expresados por China que aseguró son “inexactos”.

Martínez-Acha afirmó que Panamá respeta las relaciones diplomáticas con todos los países, y subrayó que en el territorio panameño existe la separación de poderes, una condición que en China es manejada de forma distinta.

“Mi país, mi gobierno y mi presidente respetan mucho más nuestra Constitución”, enfatizó.

A Feng le aclaró que el fallo de la CSJ fue claro, y que la renovación de la concesión no cumplió con los requisitos solicitados por Panamá.

“La controversia legal empieza con el gobierno anterior. Debo aclarar que la Corte Suprema de Justicia tiene una clara mayoría de magistrados nombrados por gobiernos anteriores, y debo decir que sus representantes en mi país no entienden el sistema democrático de Panamá. Me pidieron varias veces que yo interfiriese ante una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo, que lo único que puede hacer mi gobierno, es obedecerlo”, precisó el canciller panameño.

Remarcó que Panamá valora la relación con China, pero insistió en que, si existían diferencias, Panamá está dispuesto a hablar en igualdad de condiciones y resolver las diferencias.

Ustedes tienen la soberanía en sus puertos de hacer inspecciones y detenciones, pero también es importante que esta audiencia sepa que esas inspecciones y detenciones no se dan en esos números que vemos en sus puertos, en puertos cercanos a su país, ni en Japón, ni en Corea del Sur, Vietnam ni Filipinas. El número y el incremento es sustancialmente superior a lo que existía antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia”, reclamó.

El canciller dejó claro que, en esta situación legal, Panamá “no desea entrar en un escenario de rivalidades de superpotencias”, dado que la política exterior de Panamá es independiente y respetuosa.

“Mi presidente tiene una validación constitucional, defender los intereses de Panamá, como ustedes los de su país. Lo invito a desescalar, lo invito a hablar respetuosamente, pero lo invito a respetar mi Constitución como yo respeto la suya”, expresó Martínez-Acha al embajador de China en EEUU durante la sesión de la OEA en Panamá.