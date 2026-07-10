Alumbrado navideño 2026: Municipio de Panamá abre licitación por $3.3 millones ¿Cuántos espacios se contemplan?

El pliego de cargos establece que en octubre iniciaría el montaje de luminarias en parques y sitios previamente escogidos por el Municipio de Panamá.

Ciudad de Panamá/El Municipio de Panamá abrió la licitación pública por 3.3 millones de dólares para contratar el servicio de alumbrado navideño 2026, que contempla el diseño, instalación, mantenimiento y desmontaje de la decoración en 35 espacios públicos distribuidos en el distrito capital.

El acto público, publicado en el portal PanamaCompra bajo la modalidad de licitación por mejor valor, establece que la recepción y apertura de propuestas será hasta el 13 de julio de 2026.

De acuerdo con el pliego de cargos, el proyecto busca intervenir 35 parques, plazas, avenidas, calles e isletas, tanto en la ciudad de Panamá como en sus corregimientos, mediante la instalación de figuras temáticas, estructuras decorativas e iluminación LED para las festividades de fin de año.

El cronograma establece que el encendido oficial del alumbrado será el domingo 29 de noviembre de 2026 y permanecerá hasta el 7 de enero de 2027, mientras que el apagado general está previsto para el 31 de enero de 2027. Antes de esa fecha deberán realizarse pruebas generales del sistema, incluyendo una prueba final el 25 de noviembre.

El pliego de cargos establece que en octubre iniciaría el montaje de luminarias en parques y sitios previamente escogidos por el Municipio de Panamá. Para el 30 de este mes deberán estar instaladas todas las acometidas eléctricas. Previo a la instalación de acometidas, se realizarán las correspondientes inspecciones y supervisiones de estas en compañía de ingeniero eléctrico de la Alcaldía de Panamá.

El documento va más allá de la temporada navideña. Además de los meses de alumbrado festivo, se establece que la empresa deberá brindar 11 meses de mantenimiento de la iluminación LED instalada en las palmeras de la Cinta Costera y la Cinta Norteña de enero a diciembre 2027, por lo que el plazo de ejecución será de 15 meses y la vigencia total del contrato alcanzará los 17 meses, incluyendo la fase de liquidación.

Entre las especificaciones técnicas, el Municipio exige que todos los parques cuenten con ambientación musical navideña, una estructura tipo marco selfie o caja de luz con la marca "I STAR PTY", así como iluminación en postes, puentes y gazebos donde existan estas estructuras. Además, el proveedor deberá ambientar con aroma a pino algunas de las experiencias y arcos instalados en la Cinta Costera 2.

Entre los requisitos establecidos, el Municipio exige que los proponentes acrediten experiencia en al menos dos proyectos de instalación, mantenimiento y desmontaje de alumbrados decorativos LED en espacios públicos, cada uno con un valor mínimo de 2 millones de dólares, ejecutados durante los últimos diez años. Además, deberán presentar evidencia fotográfica de esos trabajos.

Los 35 puntos que se contemplan para el alumbrado navideño 2026 son:

1 Plaza Catedral-San Felipe

2 Parque Santa Ana-Santa Ana

3 Parque Porras-Calidonia

4 Parque Amelia Denis de Icaza-El Chorrillo

5 Puente Avenida de los Mártires-Ancón

6 Parque al lado de la Junta Comunal de Kuna Nega-Ancón

7 Rotonda Curundú-Curundú

8 Parque Urraca-Bella Vista

9 Cinta Costera - Zona 1-Calidonia / Ave. Balboa

10 Cinta Costera - Zona 2-Calidonia / Ave. Balboa

11 Cinta Costera - Zona 3-Bella Vista / Ave. Balboa

12 Cinta Costera - Zona 4-Bella Vista / Ave. Balboa

13-Cinta Costera - Zona 5-Bella Vista / Ave. Balboa

14 Palmeras Cinta Costera-Calidonia y Bella Vista / Ave. Balboa

15 Puentes Cinta Costera 1 y 2 - Calidonia y Bella Vista / Ave. Balboa

16 Isletas principales Vía Israel-San Francisco

17 Parque Eduardo Vallarino-Betania

18 Avenida 12 de Octubre - Pueblo Nuevo

19 Rotonda de Chanis-Parque Lefevre

20 Parque San Cristóbal - Río Abajo

21 Cinta Norteña - Ernesto Córdoba Campos

22 Parque al lado de la Junta Comunal de Alcalde Diaz - Alcalde Díaz

23 Parque Junta Comunal Las Cumbres - Las Cumbres

24 Parque Guarumal – (al lado de la Iglesia San Juan Don Bosco) - Caimitillo

25 Plaza las Palmitas - Chilibre

26 Parque Heliodoro Patiño - Juan Díaz

27 Parque La Riviera - Don Bosco

28 Parque de las Madres - Pedregal

29 Parque Ciudad Jardín de las Mañanitas - Las Mañanitas

30 Parque 24 de diciembre - 24 de diciembre

31 Parque Rotonda La Siesta - Tocumen

32 Parque Daniela Torrijos - Las Garzas

33 Parque Infantil de Pacora - Pacora

34 Parque al lado de la Junta Comunal - San Martín

35 Iluminación del árbol principal en el Edificio del Hatillo

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