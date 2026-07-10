Santa Librada: Las Tablas se prepara para recibir a miles de peregrinos en sus fiestas patronales

La parroquia trabaja de manera coordinada con las autoridades locales y los estamentos de seguridad para garantizar el desarrollo de las festividades.

La ciudad de Las Tablas ya vive el ambiente de fervor por Santa Librada, su patrona, cuya festividad principal se celebrará el próximo 20 de julio. La parroquia anunció el inicio de las novenas y un amplio programa religioso que reunirá a miles de fieles provenientes de distintos puntos del país.

El párroco de la parroquia Santa Librada, Carlos Rivera, informó que las actividades comenzarán este 11 de julio con el inicio de las novenas, un período de preparación espiritual que incluye celebraciones litúrgicas y actos tradicionales.

"Vamos a recibir a todos los devotos de Santa Librada a la escucha de la palabra de Dios y a buscar esa conversión del corazón", expresó.

Recorrido por Mensabé y caminata por la paz

Como parte de las actividades, la imagen de Santa Librada realizará su tradicional visita al puerto de Mensabé, donde se desarrollará un recorrido acuático que recuerda la llegada de la devoción a la santa a tierras tableñas.

El 12 de julio también se efectuará la tradicional Caminata por la Paz, que partirá desde la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en Guararé, hasta la ciudad de Las Tablas.

Las celebraciones continuarán hasta el 19 de julio, cuando, al concluir la Eucaristía de la Salve, se realizará la tradicional procesión con los miles de peregrinos que cada año participan de esta manifestación de fe.

La misa patronal será el 20 de julio a las 10:00 a.m., presidida por el obispo de la Diócesis de Chitré, monseñor Rafael Valdivia.

Una devoción que sigue creciendo

Rivera destacó que cada año aumenta el número de personas que llegan a Las Tablas para agradecer los favores recibidos y cumplir promesas.

"Siempre sorprende ver cómo tantos devotos vienen durante todo el año en búsqueda de consuelo, esperanza y para agradecer los milagros que atribuyen a Santa Librada", señaló.

La parroquia trabaja de manera coordinada con las autoridades locales y los estamentos de seguridad para garantizar el desarrollo de las festividades.

Entre las recomendaciones a los peregrinos figuran mantenerse hidratados, utilizar bloqueador solar, caminar con prudencia durante la romería y atender cualquier condición médica que pueda representar un riesgo durante el recorrido.

Una imagen con más de tres siglos de historia

Aida María Díaz, colaboradora de la parroquia, recordó que la primera imagen de Santa Librada Peregrina llegó a estas tierras en 1671, cuando, según la tradición, acompañó a los pobladores españoles que huían de la invasión del pirata Henry Morgan.

Actualmente, la parroquia conserva varias imágenes de la patrona, entre ellas Santa Librada Peregrina, La Moñona, La Chola, la imagen comunitaria y la institucional, que recorren comunidades e instituciones durante el año.

La devoción se refleja en los cientos de fieles que acuden al templo para agradecer los favores recibidos.

Nymia Batista, residente de Las Tablas, aseguró que atribuye a Santa Librada la recuperación de su nieta.

"Santa Librada me hizo un milagro muy grande hace ocho años. Mi nieta tenía un problema y hoy está muy bien gracias a Santa Librada", expresó.

Las autoridades eclesiásticas esperan que, una vez más, miles de peregrinos participen en las actividades religiosas que convierten a Las Tablas en uno de los principales destinos de fe durante el mes de julio.

Información de Eduardo Javier Vega