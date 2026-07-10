Noriel Araúz, exadministrador de la AMP, enfrenta audiencia por enriquecimiento injustificado

El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, llegó este viernes al Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, donde enfrenta una audiencia por una investigación relacionada con la presunta comisión de un delito contra la administración pública.

Araúz fue aprehendido la mañana del miércoles 8 de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en cumplimiento de una orden de captura emitida desde junio.

La Fiscalía Anticorrupción lo investiga por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la presunta afectación patrimonial asciende a 1.3 millones de dólares.

La audiencia se desarrolla este viernes en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, donde se determinarán las medidas correspondientes dentro del proceso.