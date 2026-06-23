¡Cuidado! Municipio podrá inmovilizar temporalmente vehículos que obstruyan espacios públicos en la capital

La medida contempla la colocación de dispositivos de inmovilización, conocidos como “botas”, en las llantas de los vehículos que sean estacionados en zonas no permitidas.

Ciudad de Panamá/Con 20 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el Concejo Municipal de Panamá aprobó un proyecto de acuerdo que establece la inmovilización temporal de vehículos que obstruyan o causen daños en aceras, servidumbres, áreas verdes y otros espacios de uso público dentro del distrito capital.

La medida contempla la colocación de dispositivos de inmovilización, conocidos como “botas”, en las llantas de los vehículos que sean estacionados en zonas no permitidas. Estos mecanismos serán instalados por personal municipal autorizado en los distintos corregimientos, con el objetivo de reducir el desorden vehicular y proteger las áreas destinadas al uso ciudadano.

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El presidente del Concejo Municipal, Rodolfo Precilla Carrión, señaló que la iniciativa busca preservar los espacios públicos municipales, donde se realizan inversiones importantes para su recuperación y mantenimiento.

Precilla destacó que la ocupación indebida de estos espacios afecta la movilidad y deteriora infraestructuras que requieren recursos para ser rehabilitadas, por lo que la nueva disposición pretende generar mayor respeto hacia las áreas comunes.

La implementación del acuerdo estará a cargo de inspectores municipales autorizados, quienes tendrán la responsabilidad de aplicar la medida en los casos que correspondan.