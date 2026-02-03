Autoridad de Tránsito se une a ‘Panamá Conecta’: Ciudadanos podrán denunciar infracciones desde su celular

La integración digital permitirá reportar faltas como el uso indebido de espacios para personas con discapacidad y la conducción por el hombro.

Opertativo de la ATTT en Obarrio.
Se podrá denunciar a personas estacionadas en acera. / TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
03 de febrero 2026 - 16:15

Ciudad de Panamá/En un paso decisivo hacia la modernización de la fiscalización vial, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció su integración oficial a Panamá Conecta.

Esta plataforma, desarrollada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), centraliza trámites estatales y ahora otorga al ciudadano un rol activo en la vigilancia del orden público.

A través de esta aplicación, los usuarios podrán reportar de forma directa cuatro infracciones específicas que afectan gravemente la movilidad y la seguridad ciudadana.

La Autoridad de Tránsito ha priorizado estas faltas debido a su alto impacto en la convivencia urbana:

  1. Conducción por el hombro: Uso indebido de este carril exclusivo para emergencias.
  2. Estacionado sobre la acera: Invasión del espacio peatonal que pone en riesgo a los transeúntes.
  3. Estacionado en línea amarilla: Obstrucción de zonas donde el parqueo está prohibido.
  4. Uso indebido de áreas para personas con discapacidad: Una falta que ahora conlleva un fuerte componente de responsabilidad social.

El respeto a los espacios de movilidad reducida será vigilado con especial rigor. La ATTT aplicará una multa de B/.300.00 a quienes se estacionen en estas áreas sin autorización. En caso de reincidencia, la sanción se duplicará.

Este mecanismo tiene un impacto directo en el bienestar social gracias a un convenio ratificado con la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis):

  • El 50% de lo recaudado por estas multas será transferido a programas de Senadis.
  • El 30% de esos fondos se destinará al Instituto Nacional de Medicina Física y de Rehabilitación (Inmfre) para la confección de prótesis y órtesis.

¿Cómo denunciar?

Para que una denuncia sea efectiva y procesable, el ciudadano debe cumplir con el debido proceso dentro de la plataforma:

  • Paso 1: Descargar la app "Panamá Conecta" y crear un usuario.
  • Paso 2: Ingresar a la sección de "Atención directa" y seleccionar "ATTT – Infracciones".
  • Paso 3: Elegir la categoría de la falta y completar los campos de información.
  • Paso 4: Evidencia clave. Se deben adjuntar hasta cuatro fotos o videos capturados en el momento del hecho. Es obligatorio que en las imágenes sea visible la placa del vehículo y una toma panorámica que contextualice la infracción cometida.

Con esta herramienta, las autoridades esperan reducir la impunidad en las vías y fomentar una cultura de respeto mutuo, donde la tecnología sirva como puente entre la ciudadanía y la justicia vial.

