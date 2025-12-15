ATTT: Más de 100 vehículos removidos durante operativo ‘Mal Parqueados’

La entidad recordó que la multa por estacionarse de forma indebida oscila entre $10 y $200 dólares, dependiendo de la falta cometida.

Ciudad de Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) mantiene activo durante todo el mes de diciembre el operativo “Mal Parqueados”, una estrategia que se ejecuta del 1 al 31 de diciembre en la ciudad capital, con el objetivo de garantizar la fluidez del tráfico vehicular y fomentar una cultura de respeto a las normas de tránsito.

A pesar de los constantes llamados de atención y de la actualización de las medidas, las autoridades señalan que los conductores continúan estacionándose en sitios no autorizados, lo que genera congestionamientos y afecta la movilidad en distintos puntos de la urbe.

El director de la ATTT, Simón Henríquez, informó que hasta la fecha se han removido 102 vehículos en diversos sectores del área metropolitana. Además, 150 conductores han sido sancionados por incumplir las normas de estacionamiento.

“En ese sentido, nosotros hasta la fecha hemos removido 102 vehículos en diferentes puntos del área metropolitana; de igual forma, 150 vehículos han sido sancionados por estar mal estacionados”, indicó.

El operativo tiene como finalidad principal mantener el libre tránsito en las vías públicas y crear conciencia entre los conductores sobre la importancia de utilizar adecuadamente los espacios destinados para estacionarse.

La ATTT detalló que ya tiene plenamente identificados los puntos críticos donde se concentran estas infracciones.

Entre las áreas con mayor incidencia de vehículos mal estacionados se encuentran los sectores de Bella Vista, San Francisco, Betania y Punta Pacífica.

La entidad recordó que la multa por estacionarse de forma indebida oscila entre $10 y $200 dólares, dependiendo de la falta cometida. En los casos en que el vehículo sea removido con grúa, el propietario también deberá asumir el costo del traslado y el pago de una tarifa diaria por el depósito del automóvil en el lote correspondiente.

Con información de Luis Jiménez