Bazares navideños impulsan el emprendimiento y la tradición en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la llegada de diciembre, los bazares navideños se consolidan en Panamá como espacios de encuentro para emprendedores y consumidores, donde la creatividad, la tradición y el espíritu festivo se unen en un mismo lugar.

Esta práctica, arraigada en distintos países del mundo, cobra fuerza durante la temporada navideña al ofrecer una alternativa para encontrar regalos únicos y hechos a mano. En estos mercados temporales es posible hallar desde dulces artesanales y bisutería hasta piezas elaboradas con técnicas tradicionales, ideales para quienes buscan un obsequio diferente.

Durante este mes, el Parque Omar ha sido sede de varios bazares, mientras que en el centro comercial de Albrook Mall se mantiene uno activo hasta el próximo 24 de diciembre, atrayendo a cientos de visitantes en busca de opciones originales.

Los emprendedores coinciden en que los bazares permiten ofrecer piezas únicas, no replicables y elaboradas desde el corazón, lo que fortalece el vínculo con los clientes. Además, estos espacios facilitan la creación de redes y nuevas oportunidades de negocio, incluyendo pedidos personalizados y corporativos para empresas y comercios.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado. En los bazares, la fusión de sabores panameños con recetas internacionales enriquece la oferta culinaria. Emprendedores venezolanos, por ejemplo, presentan platos navideños tradicionales, como el pan de jamón, adaptado con ingredientes locales, una combinación que ha sido bien recibida por el público.

Los bazares navideños tienen su origen en Europa, donde surgieron como espacios de encuentro y resguardo durante el invierno, dedicados a la celebración y a la venta de productos locales.

