ATTT implementa registro en línea de boletas de tránsito

Ciudad de Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) implementó un nuevo sistema digital para el registro de boletas de infracción en línea, con el objetivo de agilizar los trámites y facilitar el pago de multas a los conductores en todo el país.

Antes de esta innovación tecnológica, los ciudadanos debían esperar que los agentes de tránsito registraran manualmente la boleta, proceso que podía tardar varios días y, en algunos casos, provocar que los 30 días hábiles de pago se vencieran, generando desacatos o el remolque del vehículo por incumplimiento.

Con el nuevo sistema, los usuarios pueden ingresar directamente a la página oficial www.transito.gob.pa, acceder a la sección “Servicios en Línea” y seleccionar la opción “Registro de Boleta”, donde deberán llenar todos los campos requeridos con los datos de la infracción.

“Con esta nueva modalidad de registrar las boletas manuales de infracción, el Reglamento de Tránsito busca facilitar el acceso de los usuarios a los pagos. Esta tecnología permite que cualquier persona entre al portal de la ATTT, registre los datos y, en un plazo máximo de 24 horas, un funcionario de la entidad se comunicará para confirmar que la boleta ha sido registrada correctamente”, explicó Simón Enríquez, director de la ATTT.

Además del registro digital, la institución mantiene habilitado su servicio de pagos en línea, de modo que los conductores ya no necesitan acudir presencialmente a las oficinas para realizar estos trámites, ahorrando tiempo y evitando filas.

Con información de Luis Velarde