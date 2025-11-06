No logran las firmas de revocatoria en el caso de representante y suplente de Vacamonte

Panamá/El proceso de recolección de firmas de respaldo para la revocatoria de mandato por iniciativa ciudadana contra el representante del corregimiento de Vacamonte, José Pérez, y su suplente, Maygualida Sánchez, concluyó sin alcanzar el número mínimo de firmas requeridas.

En la resolución publicada este jueves por la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE) se detalla que solo fueron válidas 104 firmas de respaldo contra Sánchez, lo que representa el 1.23% de un total de 8,434 firmas que se requerían. Mientras que solo se recogieron 107 firmas en contra de José Pérez, en este caso, el proceso culminó el 3 de noviembre.

El proceso de recolección de firmas contra José Pérez se desarrolló del 9 de agosto al 3 de noviembre, mientras que el de Maygualida Sánchez se extendió del 6 de agosto al 6 de noviembre.

De acuerdo con la normativa electoral, los impulsores de la revocatoria pueden impugnar la decisión del Tribunal Electoral en el caso de Sánchez, hasta el próximo 14 de noviembre, ya que la ley establece un plazo de cinco días hábiles a partir de la publicación de la resolución para presentar la impugnación. En el caso de Pérez tienen hasta el 12 de noviembre para impugnar.

Otros casos en curso

En el distrito de Arraiján también se mantienen otros procesos de revocatoria en marcha.

Próximamente cerrará la recolección de firmas en la solicitud presentada contra la representante del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, Raquel Murillo, y su suplente, Salvador Lobos.

La recolección de firmas de Murillo, iniciada el 25 de septiembre, vence el 23 de diciembre, mientras que la de Lobos, que comenzó el 13 de agosto, finalizará el 10 de noviembre.

El Tribunal Electoral recordó que los ciudadanos interesados en apoyar las solicitudes de revocatoria deben acudir personalmente a las sedes del TE para registrar su firma. En total se han presentado unas 14 solicitudes de revocatoria de mandato.