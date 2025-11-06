Alcaldía de Panamá anuncia entrega de placas y calcomanías de noviembre

Para retirar la placa o calcomanía, los contribuyentes deben contar con el Paz y Salvo Municipal, haber pagado el Impuesto Anual de Circulación y tener el Revisado Vehicular vigente.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá informó que la entrega de placas y calcomanías correspondientes al mes de noviembre de 2025 se realiza de manera puntual y ordenada, por lo que exhorta a los propietarios de vehículos inscritos en este municipio a cumplir con los requisitos establecidos para su retiro.

Para retirar la placa o calcomanía, los contribuyentes deben contar con el Paz y Salvo Municipal, haber pagado el Impuesto Anual de Circulación y tener el Revisado Vehicular vigente.

La Tesorería Municipal recordó que el pago del impuesto puede efectuarse de forma electrónica, a través de la banca en línea, o de manera presencial en las agencias de pago ubicadas en:

Crystal Plaza , en Juan Díaz

, en Juan Díaz Mega Mall , en la 24 de Diciembre

, en la 24 de Diciembre Condesa de Gales , en Las Cumbres

, en Las Cumbres Sede del Hatillo, en el centro de la ciudad

Cumplir con el pago en tiempo evita sanciones por desacato, que pueden alcanzar B/.52.60 para vehículos tipo sedán y B/.54.20 para vehículos de doble tracción.

Además, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) establece multas adicionales para quienes circulen con placas o calcomanías vencidas, por lo que la Alcaldía hizo un llamado a los conductores a mantener su documentación al día.

Los propietarios pueden retirar sus placas o calcomanías en el Centro de Entrega del Parque Francisco Arias Paredes, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Así mismo, los usuarios pueden consultar el estatus de su vehículo y verificar si su placa está lista para entrega ingresando a la plataforma oficial: https://municipio-pma.tustributos.com/Public/PlateStatusForDelivery