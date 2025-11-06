Panamá asume presidencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales

El acto de traspaso entre Panamá y Paraguay simboliza la continuidad del trabajo conjunto para garantizar elecciones transparentes y seguras en la región

Panamá/Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), en la edición XVII en que se dio en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay en que se realizó el traspaso oficial de la Presidencia Pro Tempore Uniore del magistrado Alfredo Juncá Wendehake, del Tribunal Electoral de Panamá, y el ministro César Emilio Rossel, del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay.

Esta acción da el cierre de una gestión en que se caracteriza por el fortalecimiento técnico, la cooperación regional y la defensa activa de la democracia digital. Durante el lapso 2023- 2025 la presidencia panameña mostro una agenda estratégica basada en cinco ejes muy fundamentales como la cooperación técnica electoral interinstitucional, estrategias regionales contra la desinformación, la observación o acompañamiento internacional de procesos electorales, Redes académicas y formación especializada, Articulación operativa y memoria documental

El magistrado Juncá, participó en más de 30 misiones de observación y/o acompañamiento electoral a todos los países del continente de América, consolidando su papel como garante hemisférico de la transparencia electoral.

Durante esta conferencia lo que más destaco fue la presentación Propuesta Estratégica de Protección Digital del Proceso Electoral en donde incluye protocolos para enfrentar los riesgos de desinformación, ciberataques y pérdida de confianza institucional. En donde esta iniciativa posiciona a Uniore como líder global en la defensa de la integridad electoral en entornos digitales. Panamá también reactiva la presencia digital de Uniore con su cuenta oficial de Instagram y fortaleciendo su sitio web como repositorio de buenas prácticas, informes técnicos y herramientas de formación.

Con el traspaso de la presidencia Pro-Tempore, Paraguay asume el compromiso de continuar esta labor, promoviendo la cooperación horizontal, la innovación tecnológica y el fortalecimiento institucional de los organismos electorales del continente.

Uniore reafirma su misión de construir una democracia sólida, participativa, basada en la confianza ciudadana y el acompañamiento técnico.