Contraloría fija al 30 de noviembre el plazo para entrega de informe de financiamiento político

En caso de no poder cumplir el plazo, los responsables podrán solicitar una prórroga de hasta 15 días calendario, siempre que lo hagan antes del vencimiento y presenten la justificación correspondiente.

Panamá/La Contraloría General de la República estableció el 30 de noviembre de 2025 como la fecha límite para la entrega del primer informe de rendición de cuentas de los partidos políticos y funcionarios electos por libre postulación sobre el uso del financiamiento público correspondiente al quinquenio 2024–2029.

La disposición está contenida en la Guía para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas de los partidos políticos y funcionarios electos por libre postulación, publicada en la Gaceta Oficial Digital N.° 30399-C del 31 de octubre de 2025, elaborada por la Dirección Nacional de Fiscalización General de la Contraloría.

El documento precisa que el primer informe anual abarca el periodo del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025, y que debe ser presentado antes del 30 de noviembre de 2025, tanto por los partidos como por los funcionarios electos de libre postulación.

Según la guía, la rendición de cuentas deberá presentarse mensualmente y de forma impresa, debidamente ordenada y foliada, ante la Contraloría General de la República, ya sea en su Oficina de Fiscalización ubicada en la sede del Tribunal Electoral o en las oficinas regionales correspondientes.

La normativa se fundamenta en la Ley 32 de 1984, la Resolución 1396-2020-Leg. y la Ley 247 de 2021, y busca fortalecer la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia en el uso de los fondos públicos asignados al financiamiento político.

En caso de que un partido político o funcionario independiente no pueda presentar el informe dentro del término establecido, la guía permite solicitar una prórroga de hasta 15 días calendario, siempre que la solicitud sea presentada antes del vencimiento y debidamente justificada.

La Contraloría destacó que estos informes servirán para verificar el manejo de los recursos públicos, prevenir malas prácticas administrativas y asegurar que los fondos del financiamiento estatal se utilicen conforme a las normas electorales y de fiscalización.