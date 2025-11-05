'Uno sale y no sabe si regresa': Inseguridad y falta de presencia policial preocupa a residentes de Tocumen

Para muchas personas, la ausencia de agentes policiales genera incertidumbre y temor a convertirse en víctimas de delitos.

Tocumen, San Miguelito/Residentes del sector de Tocumen manifestaron su preocupación por la creciente inseguridad y la falta de presencia policial en las calles, una percepción que se repite en distintas regiones del país.

Para muchas personas, la ausencia de agentes de la Policía Nacional genera incertidumbre y temor de convertirse en víctimas de delitos. “Sigo pensando que la seguridad está muy mal. Uno sale y no sabe si regresa. Hay vigilancia, pero no lo suficiente”, comentó una moradora, mientras otro señaló que “la Policía casi ni se ve”.

Aunque algunos aseguran que su entorno inmediato se mantiene tranquilo, reconocen que existen hechos delictivos que preocupan a la comunidad. Otros sostienen que, además de más agentes en las calles, es necesario fortalecer el núcleo familiar y la educación de los niños desde temprana edad para prevenir conductas delictivas.

También señalaron el desempleo como un factor que agrava la situación. Sobre las denuncias ciudadanas, los vecinos mencionan que muchos delitos no se reportan por desconfianza en las autoridades o porque consideran que las respuestas son insuficientes.

Con información de Luis Carlos Velarde