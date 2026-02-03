ATTT inicia inspección nacional de buses colegiales para el año lectivo 2026

El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Simón Henríquez, explicó que las inspecciones comenzaron en la provincia de Chiriquí.

Panamá/Con el inicio del año lectivo 2026 en el horizonte, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) puso en marcha a nivel nacional el proceso de inspección de buses colegiales, un operativo que busca garantizar que miles de estudiantes sean trasladados en vehículos que cumplan con las condiciones técnicas, mecánicas y legales necesarias para su seguridad.

El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Simón Henríquez, explicó que las inspecciones comenzaron ayer lunes en la provincia de Chiriquí y se extenderán progresivamente hasta la provincia de Darién, donde se prevé culminar el próximo 24 de febrero.

Henríquez detalló que el operativo abarcará más de 6,400 vehículos tipo colegial que estarán circulando durante el año lectivo 2026 en todo el país. El objetivo principal es verificar los llamados sistemas activos de los vehículos, así como la documentación requerida para que los conductores estén legalmente habilitados para transportar menores de edad.

“Cuando hablamos de sistemas activos, nos referimos a todos aquellos componentes que ayudan a prevenir accidentes de tránsito”, explicó el director. Entre ellos mencionó el estado de los neumáticos, el sistema de frenos, la dirección y los limpiaparabrisas, estos últimos especialmente importantes ante la llegada de la temporada lluviosa.

Además de la revisión mecánica, la ATTT está verificando que los buses cuenten con seguro de asiento para los estudiantes, así como que los conductores mantengan su licencia de conducir vigente y en regla, requisitos indispensables para prestar este servicio.

La autoridad reiteró que estas inspecciones buscan asegurar que los vehículos colegiales reúnan las condiciones necesarias para transportar de forma segura a los estudiantes hacia sus centros educativos, reduciendo riesgos en las vías y fortaleciendo la prevención de accidentes.

Las inspecciones continuarán desarrollándose en las distintas provincias del país hasta completar el cronograma establecido, como parte de las acciones previas al inicio del año escolar 2026.

Con información de Yamy Rivas