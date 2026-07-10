Terremotos en Venezuela: Especialistas de México, Costa Rica y Panamá llaman a reforzar la seguridad de las construcciones

Los especialistas analizaron las lecciones aprendidas después de los terremotos ocurridos en Venezuela en junio pasado y recordaron que el riesgo sísmico continúa siendo uno de los mayores desafíos para América Latina. El reto es transformar el conocimiento en ciudades más resilientes y comunidades mejor preparadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los terremotos registrados en Venezuela el pasado mes de junio volvieron a poner sobre la mesa un desafío que continúa vigente para América Latina: cómo reducir los riesgos y preparar ciudades más resilientes ante eventos sísmicos de gran magnitud.

Durante la Jornada de Ingeniería Sísmica: Avances y Desafíos en la Región, organizada por la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), expertos de México, Costa Rica y Panamá analizaron las lecciones dejadas por estos movimientos telúricos y destacaron la importancia de fortalecer la prevención, la investigación y la aplicación de normas de construcción.

El encuentro reunió a especialistas en ingeniería sísmica, geotecnia y diseño estructural, quienes coincidieron en que, aunque la región cuenta hoy con mayor conocimiento científico y mejores herramientas técnicas, todavía enfrenta el reto de convertir ese aprendizaje en infraestructura más segura y comunidades mejor preparadas.

“Los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio nos recuerdan que el riesgo sísmico continúa siendo uno de los mayores desafíos para América Latina”, señaló el doctor Luis A. Pinzón, director de Investigación de la USMA y miembro del Comité Consultivo Permanente para el análisis, estudio y aplicación del Reglamento para el Diseño Estructural Panameño (CCP-REP).

Pinzón explicó que los avances en ingeniería sísmica, geotecnia y diseño estructural han permitido comprender mejor el comportamiento de estos fenómenos, pero insistió en que el conocimiento debe ir acompañado de acciones concretas para reducir vulnerabilidades.

Las lecciones que dejan los terremotos de Venezuela

Entre las principales conclusiones del análisis realizado por los expertos, se destacó que los terremotos recientes evidenciaron la necesidad de continuar estudiando las amenazas sísmicas y actualizar constantemente los reglamentos de diseño.

Desde el área de geotecnia, los especialistas resaltaron que las características del terreno pueden modificar la intensidad con la que una estructura recibe un movimiento sísmico, por lo que estos factores deben incorporarse de manera rigurosa en los diseños.

En materia de ingeniería estructural, señalaron que la seguridad de una edificación no depende únicamente de los planos y cálculos iniciales, sino también de la calidad de la construcción, el diseño adecuado de elementos no estructurales y el cumplimiento de las normas vigentes.

“Este terremoto también deja una lección muy clara: no basta con contar con buenos códigos de diseño. Es indispensable garantizar su cumplimiento mediante inspecciones rigurosas durante la construcción, programas de evaluación de las edificaciones existentes y una adecuada fiscalización por parte de las autoridades competentes”, afirmó Pinzón.

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Hospitales y escuelas deben resistir futuros eventos

Los especialistas también hicieron énfasis en la importancia de proteger la infraestructura crítica, como hospitales, escuelas y centros de respuesta a emergencias, para garantizar que continúen funcionando después de un terremoto de gran impacto.

La jornada contó con exposiciones del doctor Miguel Mánica, de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre direccionalidad sísmica en la estabilidad de taludes; del doctor Diego Hidalgo, de la Universidad de Costa Rica, sobre el Código Modelo Sísmico de Latinoamérica; y del ingeniero Luis Buitrago, de Walter P. Moore y el CCP-REP, quien compartió experiencias en evaluación estructural posterior a sismos.

La actividad fue organizada por la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la USMA junto con la Dirección de Investigación de la universidad y el CCP-REP, con apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Los expertos concluyeron que el desafío para la región no solo está en responder después de un terremoto, sino en anticiparse mediante mejores diseños, supervisión efectiva, investigación científica y una cultura de prevención que involucre a toda la sociedad.