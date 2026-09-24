Unachi | Docentes y administrativos esperan traslado de $7.7 millones para el pago de tres quincenas

Funcionarios de la universidad expresaron preocupación debido a que esta cifra está por debajo de los recursos que, según habían informado previamente las autoridades universitarias, serían necesarios para cubrir el déficit hasta diciembre de 2026.

Chiriquí/Alrededor de 2 mil docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) deberán esperar hasta el próximo lunes, cuando la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional retome el proceso de traslado de partida por $7.7 millones solicitado para atender parte de las obligaciones salariales pendientes.

Los fondos permitirían cubrir tres quincenas adeudadas: la correspondiente al mes de agosto y las dos quincenas de septiembre. Sin embargo, funcionarios de la universidad expresaron preocupación debido a que esta cifra está por debajo de los recursos que, según habían informado previamente las autoridades universitarias, serían necesarios para cubrir el déficit hasta diciembre de 2026.

Katherine Santamaría, vocera de los funcionarios de la Unachi, manifestó que existe inquietud entre los trabajadores, debido a que inicialmente se había comunicado un traslado de partida cercano a los $30 millones.

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“La preocupación es grande, ya que el rector nos había anunciado a través de un comunicado oficial que el traslado de partida iba a ser de alrededor de $30 millones y hoy, en la vista presupuestaria, vimos que solamente es de $7.7 millones. Eso realmente no cubre la vigencia hasta diciembre del 2026”, señaló Santamaría.

Por su parte, el rector de la Unachi, Absel Navarro, explicó que los $7.7 millones permitirían atender las obligaciones salariales más inmediatas, mientras continúan las gestiones para conseguir los recursos adicionales.

“$7.7 millones es para la quincena del mes de agosto y las dos quincenas del mes de septiembre, pero se van a seguir haciendo las gestiones para cubrir ese déficit hasta diciembre”, indicó Navarro.

Durante las últimas semanas, docentes y administrativos de la Unachi han realizado distintas acciones de protesta, incluyendo cierres parciales de la vía Interamericana, para exigir que se agilicen los trámites y se garantice el presupuesto necesario para cumplir con sus pagos.

Los trabajadores sostienen que se requiere un monto cercano a los $30 millones para garantizar el pago de los salarios pendientes y cubrir las obligaciones de la universidad durante lo que resta de 2026.

Con información de Demetrio Ábrego