Hyundai Truck & Bus lanza en Panamá su nueva Línea GT, con el respaldo de más de 20 años de Grupo Cincuentenario, en el marco de Expo CAPAC 2026

La cabina fue diseñada pensando en quien pasa el día al volante: más espacio, asientos de mayor tamaño y acceso más fácil para las subidas y bajadas constantes del reparto.

Ciudad de Panamá, Panamá/Hyundai Truck & Bus presenta oficialmente en Panamá la Línea GT, su nueva generación de camiones de trabajo, desarrollada para la operación diaria y exigente de las empresas del país. El lanzamiento se realiza en el marco de Expo CAPAC 2026, la feria de la Cámara Panameña de la Construcción, que se celebra del 24 al 27 de septiembre en el Panamá Convention Center, de la mano de Cincuentenario, distribuidor exclusivo de la marca en el país desde 2020.

Una gama que se adapta al negocio del cliente

La Línea GT llega a Panamá para cubrir las necesidades que los negocios exigen : distribución urbana, carga seca, cadena de frío, construcción o servicios especiales.

El motor Hyundai : potencia que se traduce en economía

Toda la Línea GT tiene un motor Hyundai, desarrollado y fabricado por Hyundai Motor Company. Gracias a este motor, el camión responde cargado sin exigir demás ya que trabaja en un rango de revoluciones más bajo y eso se traduce directamente en menos consumo de combustible por viaje.

Es un motor propio de Hyundai, no de un tercero. La marca lo diseña, lo fabrica y lo respalda, y es la misma ingeniería que sostiene su línea de vehículos comerciales a nivel global. Para el transportista eso significa dos cosas concretas: fiabilidad comprobada en operación continua e intervalos de mantenimiento amplios que reducen el tiempo que el camión pasa fuera de la calle.

El chasis tipo escalera está fabricado con acero de alta resistencia producido por Hyundai Steel, con refuerzo en travesaños y tratamiento anticorrosivo en cabina y chasis. La cabina fue diseñada pensando en quien pasa el día al volante: más espacio, asientos de mayor tamaño y acceso más fácil para las subidas y bajadas constantes del reparto.

Y en el extremo alto de la gama: el XCIENT GT

Junto a la Línea GT, Hyundai Truck & Bus exhibe en Expo CAPAC el XCIENT GT, su tracto camión de diseño moderno y línea elegante para el transporte pesado de larga distancia. Monta un motor de 6 cilindros de 440 caballos de fuerza, transmisión automática ZF de 12 velocidades y configuración 6x4 con suspensión de aire, con una capacidad de remolque de hasta 50 toneladas. Su cabina de techo alto está pensada para el viaje largo: espacio real para moverse, comodidad y menos fatiga al final de la jornada.

Una garantía que no tiene comparación en el mercado

El principal diferenciador de la propuesta está en las condiciones de respaldo. Toda la gama Hyundai Truck & Bus —de la Línea GT al XCIENT— se vende en Panamá con 3 años de garantía y kilometraje ilimitado, la mejor cobertura disponible hoy en el segmento de vehículos comerciales del país. A eso se suma que Hyundai es la única marca que ofrece unidades refrigeradas de fábrica con garantía extendida a la propia unidad de refrigeración, un punto crítico para las operaciones de cadena de frío.

El respaldo se complementa con planes de mantenimiento prepagados ajustados a cada flota, que permiten al cliente controlar el costo total de operación, y con Hyundai Care, la jornada anual de servicio que Cincuentenario realiza para los clientes de la marca, con revisión multipunto, condiciones especiales en repuestos originales y atención directa del equipo técnico.

La red que sostiene la operación: cobertura nacional Cincuentenario

En el segmento comercial, la decisión de compra no termina en el vehículo: un camión detenido es una operación detenida. Por eso la Línea GT llega al mercado panameño acompañada de una red de servicio con cobertura en la capital y en el interior del país.

El centro de la operación de vehículos comerciales está en San Miguelito, con más de 3,000 m² dedicados a taller, servicio posventa y almacén de repuestos para la marca. En el interior, la sucursal de Chitré atiende la región de Azuero con taller y asesoría posventa, y en David el grupo abrió Cincuentenario Center, que extiende la cobertura de servicio y repuestos a la provincia de Chiriquí y a toda la zona occidental del país —una ruta clave para el transporte de carga hacia y desde la frontera.

Detrás de esa red hay un inventario permanente de repuestos originales a nivel nacional, unidades móviles de servicio para atención en sitio, un contact center dedicado vía WhatsApp y un Key Account Manager como punto único de contacto para clientes de flota.

Una operación reconocida por la propia marca

El trabajo de la operación panameña ha sido reconocido por Hyundai Truck & Bus en dos oportunidades: como distribuidor de mayor crecimiento en participación de mercado del sector privado en 2021 y por la operación de mejor calidad en 2022. Son reconocimientos otorgados por la propia casa matriz sobre criterios de servicio y posventa.

"La llegada de la Línea GT marca un paso importante para Hyundai Truck & Bus en Panamá. Nuestros clientes no compran un camión, compran la certeza de que su operación no se detiene, y eso solo se logra con producto de calidad y con el respaldo detrás: repuestos, taller y gente que conoce el negocio. Presentarla en Expo CAPAC tiene un sentido claro, porque es ahí donde está la industria que mueve al país y a la que acompañamos en su crecimiento." Gustavo Caraballo, CEO – Presidente Ejecutivo de Grupo Cincuentenario.

La nueva Línea GT de Hyundai Truck & Bus permanece en exhibición durante los cuatro días de Expo CAPAC 2026 en el Panamá Convention Center.

Contacto de prensa: Johana Barrera - Gerente Mercadeo Cincuentenario - jbarrera@cincuentenario.com