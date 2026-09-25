Al menos cinco muertos por ataques rusos a plena luz del dia en Kiev

El ejército ruso realizó una nueva oleada de ataques contra Kiev, dejando al menos 30 heridos. Afirmaron los agentes de seguridad ucranianos.

Kiev, Ucrania/Al menos cinco personas murieron este viernes en Kiev en ataques rusos a plena luz del día, afirmó Ucrania, que afirma haber recibido luz verde definitiva de Estados Unidos para fabricar sistemas de defensa antiaérea Patriot en su territorio.

Las explosiones empujaron a muchos a correr en busca de refugio. Otros, en cambio, continuaron caminando sin apenas reaccionar, observó un periodista de AFP.

Poco después, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que cuatro personas fallecieron y siete resultaron heridas en un ataque de dron contra un edificio de oficinas.

Horas antes, un adolescente de 14 años perdió la vida cuando un dron se estampó contra un edificio de viviendas en lo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tildó de "bombardeo absolutamente salvaje y repugnante, carente de toda lógica militar".

Varios residentes se congregaron en torno al edificio golpeado, constataron periodistas de la AFP. Los apartamentos situados en los pisos 9 y 10 quedaron ennegrecidos por el incendio.

Antes Moscú solía llevar a cabo sus ataques por la noche, pero ahora, cada vez más, ataca Kiev a plena luz del día.

Para Alisa Boiko, una de las residentes del bloque de pisos atacado el viernes, los objetivos de Rusia están claros: buscan "atormentarnos" para que "todo el mundo se vea afectado, de un modo u otro".

Otro vecino, Mikita Sisoyev, un informático de 23 años, dijo haberse despertado con el ruido de la explosión, pero que se dio cuenta de que el edificio impactado era el suyo cuando vio las noticias.

Es raro: "Por un lado, me he acostumbrado a ello, pero por otro, hay gente muriendo constantemente", comentó en el exterior del inmueble.

Al ser preguntado sobre el aumento de ataques con drones, dijo: "Esto es una carrera tecnológica y una guerra tecnológica... Por desgracia, la gente sufrirá mientras buscamos soluciones".

- "Decisión final" -

En los últimos tiempos, Rusia ha incrementado sus ataques contra la capital con unos drones de última generación, que eluden con más facilidad las defensas ucranianas, y también con misiles balísticos, que la fuerza antiaérea de Kiev tiene dificultades para interceptar.

Los interceptores PAC-3 para los sistemas Patriot son los únicos capaces de destruir los potentes misiles balísticos rusos, según los expertos.

Zelenski ha reclamado incesantemente apoyos para reforzar su defensa aérea, sobre todo con sistemas de misiles interceptores Patriot, y volvió a hacerlo durante su último viaje a Estados Unidos, esta semana.

"Durante nuestra última reunión, el presidente [estadounidense, Donald] Trump me confirmó que sí, que había tomado su decisión final: "Ucrania recibirá licencias para la producción de misiles Patriot", dijo el presidente ucraniano a la prensa, tras haberse citado con su homólogo estadounidense en Nueva York esta semana.

A principios de julio, Trump dejó caer que les iban a conceder esas licencias a Ucrania, pero semanas después pareció desdecirse, al afirmar que Estados Unidos debería ser "muy cauteloso".

Ucrania afirma que sufre una grave escasez de interceptores Patriot desde que Estados Unidos e Israel entraron en guerra con Irán en febrero.

Aun así, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, subrayó a principios de septiembre que, aunque se concedieran licencias para que Kiev fabrique los Patriot en su territorio, esto no supondría una "solución inmediata" a los problemas que enfrenta Ucrania.

En la región de Odesa, en el sur del país, otra persona murió en un ataque contra unas dependencias del servicio de correos, dijeron las autoridades.

Por su parte, las autoridades rusas informaron de la muerte de tres personas en un bombardeo de Kiev en la parte ocupada por Moscú en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania.