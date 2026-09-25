Bebé vuelve a casa tras 70 días en cuidados intensivos neonatales en Ciudad de la Salud

De acuerdo con la CSS, la unidad de la Ciudad de la Salud alcanza una supervivencia superior al 90 % entre los bebés prematuros graves que atiende .

Panamá/Iván Daniel nació a las 28 semanas de gestación y pesó apenas dos libras. Durante 70 días, su familia esperó mientras recibía atención en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de la Ciudad de la Salud; ahora podrán llevarlo a casa.

Su alta médica estuvo acompañada por una “graduación neonatal”, una ceremonia con la que la Caja de Seguro Social (CSS) celebra el progreso de los bebés que superan una hospitalización prolongada. Para las familias y el personal que los atendió durante semanas o meses, el acto marca el cierre de una etapa difícil.

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“Esta es una tradición que la venimos haciendo desde hace más de 15 años en la Caja de Seguro Social. Se celebra por los logros de un bebé que haya estado en cuidados intensivos, porque son meses de trabajo; a veces son dos, tres, cuatro meses trabajando con un bebé y se le dedica mucho tiempo”, explicó Roberto Murgas, pediatra neonatólogo.

De acuerdo con la CSS, la unidad de la Ciudad de la Salud alcanza una supervivencia superior al 90 % entre los bebés prematuros graves que atiende.

La institución destaca el trabajo conjunto de médicos, enfermeras y técnicos, así como la atención por etapas —cuidados intensivos, intermedios y mínimos— antes de que los recién nacidos puedan regresar con sus familias.