Reformas electorales: Ana Matilde Gómez advierte que reducir espacios de participación 'viola la Constitución'

Uno de los puntos que mencionó está relacionado con las reglas de financiamiento y los topes de gastos de campaña.

Ciudad de Panamá, Panamá/La exprocuradora, exdiputada y excandidata presidencial Ana Matilde Gómez cuestionó las modificaciones introducidas al proyecto de reformas al Código Electoral y advirtió que reducir los espacios de participación ciudadana podría vulnerar la Constitución.

Durante una entrevista en Noticias AM, Gómez sostuvo que el debate va más allá de modificar normas electorales y planteó que están en juego las posibilidades de participación de los ciudadanos que no forman parte de partidos políticos.

“Porque cualquier reforma que reduzca, en lugar de ampliar libertades y espacios de participación, no solamente viola la Constitución, sino que es antidemocrática”, afirmó Gómez.

La exdiputada también cuestionó que el proyecto haya sufrido numerosas modificaciones respecto al documento trabajado originalmente por el Tribunal Electoral (TE).

A su juicio, introducir cambios de manera aislada puede afectar la coherencia del conjunto de normas que se pretende reformar.

“Modificar 50, 56 de los 169 artículos sin una sistematización es casi destruir el documento”, manifestó.

Gómez recordó que el Tribunal Electoral realizó un trabajo técnico para elaborar su propuesta, tomando en cuenta la Constitución y el Código Electoral, y cuestionó que algunas modificaciones respondan, según su apreciación, a intereses de conveniencia política.

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Uno de los puntos que mencionó está relacionado con las reglas de financiamiento y los topes de gastos de campaña. También cuestionó modificaciones que, según explicó, podrían afectar las posibilidades de participación de candidatos a representantes y diputados.

Otro de los aspectos que criticó fue el tratamiento que tendría la sociedad civil dentro del proceso electoral. Gómez sostuvo que el foro de la sociedad civil debería tener un desarrollo legal suficiente y no quedar sujeto únicamente a una reglamentación.

“Eso es un error porque entonces le está dando un menor rango que al foro de los partidos políticos”, señaló.

El proyecto de reformas electorales, identificado como el Proyecto de Ley 699, avanzó al segundo debate en la Asamblea Nacional luego de su discusión en primer debate. Entre los temas que han generado discusión están el financiamiento electoral, las candidaturas, la asignación de curules y los mecanismos de participación.

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Gómez también hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia ante la posibilidad de que algunas de las modificaciones sean demandadas por inconstitucionalidad.

“La Corte deberá comprender la importancia que tiene como un fiel de la balanza para equilibrar que la restitución de todo aquello que viola la Constitución se dé en tiempo oportuno”, expresó.

La exprocuradora insistió en que el debate debe considerar no solo las reglas para competir en una elección, sino también las condiciones que tienen los ciudadanos para incidir en la política y en las decisiones públicas.

“Todos esos ciudadanos que no estamos inscritos en ningún partido político nos estamos prácticamente quedando sin vocerías y oportunidades”, afirmó.