¿Cómo responden los edificios panameños a los sismos? La UTP monitorea más de 200 y busca ampliar la red

El especialista aclaró que las mediciones que se realizan no se traducen en una calificación inmediata de edificio "bueno" o "malo".

Ciudad de Panamá, Panamá/Los recientes sismos registrados en la región han reavivado una pregunta para quienes viven o trabajan en edificios: ¿cómo responderían esas estructuras ante un movimiento fuerte? En Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) recopila información de más de 200 edificios equipados con instrumentos de medición sísmica.

Carlos González, jefe del Programa de Instrumentación Sísmica de la UTP, explicó que la iniciativa tiene más de 25 años. “Actualmente contamos con más de 200 edificios instrumentados y contamos con 12 estaciones de medición acelerográficas a campo abierto”, señaló durante una entrevista en NoticiasAM.

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Explicó que los edificios tienen acelerógrafos que registran su movimiento durante un sismo. Las estaciones instaladas a campo abierto permiten medir, además, la respuesta del suelo. Los datos llegan a la universidad, donde un equipo de ingenieros los procesa y estudia cómo se comportó cada estructura.

Ese análisis también puede ayudar a mejorar las reglas para futuras construcciones. “Y así poder determinar cuáles son las mejoras que podemos hacer al reglamento de diseño, al reglamento estructural panameño para así que las próximas edificaciones tengan mayores resiliencias o un mejor comportamiento ante estos eventos sísmicos”, explicó González.

El especialista aclaró que las mediciones que realizan no se traducen en una calificación inmediata de edificio "bueno" o "malo". “Nos da un comportamiento, no lo calificamos como bueno ni malo”, dijo. Añadió que las estructuras monitoreadas han respondido dentro de los rangos esperados en los eventos registrados hasta ahora, aunque precisó que han sido sismos de baja magnitud o distantes, con pocas afectaciones.

Sobre las normas de construcción en Panamá, González sostuvo que contemplan las exigencias de un evento sísmico tanto para edificios como para viviendas. Insistió en que el diseño debe cumplirse durante la obra y en que el primer paso es conocer el terreno: “Lo importante primero es hacer un buen estudio de suelo para cualquier construcción”.

La UTP busca ampliar el monitoreo a más zonas del país, donde también crece la construcción de edificios. Según González, cada acelerógrafo cuesta aproximadamente $7,000 y las edificaciones que cumplen determinadas características deben contar con estos instrumentos conforme a la normativa.