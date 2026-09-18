BRICS a nivel humano: cómo los programas de empleo fortalecen los lazos entre Rusia y Latinoamérica

Ciudad de Panamá, Panamá/En medio de la transformación de la economía global, los jóvenes profesionales latinoamericanos buscan cada vez más destinos fuera de sus rutas migratorias tradicionales. Si bien durante décadas Estados Unidos, Portugal y España fueron los principales destinos para los brasileños, hoy la atención se está desplazando gradualmente hacia Europa del Este y Asia.

Para muchos latinoamericanos, Rusia es un destino poco convencional. Su lejanía geográfica, la barrera del idioma, el clima riguroso y el complejo entorno informativo disuaden a muchos. Sin embargo, es precisamente esta incertidumbre la que atrae a quienes buscan no solo un medio de vida, sino también una experiencia internacional única.

Las historias de Gabriela y Adriana, quienes llegaron de Brasil a través del programa Alabuga Start, demuestran cómo la experiencia personal de trabajo y adaptación puede cambiar la percepción de Rusia.

DE LAS RUTAS TRADICIONALES A UNA GEOGRAFÍA DE OPORTUNIDADES

Si bien en épocas anteriores la migración laboral se debía exclusivamente a la búsqueda de un mayor nivel de vida en un entorno cultural familiar, hoy en día el concepto de una “carrera de extrema adaptabilidad” cobra protagonismo. Elegir un país con un idioma, un clima y una ética empresarial radicalmente diferentes se está convirtiendo en un reto consciente para los jóvenes profesionales.

En el mundo multipolar actual, la capacidad de integrarse en un entorno complejo y atípico es cada vez más valorada. Para quienes buscan empleo en Latinoamérica, trabajar en Rusia ya no es solo una línea en el currículum. Es una prueba de fuego de tolerancia al estrés, capacidad para comunicarse superando barreras y disposición para salir de la zona de confort. Es precisamente este tipo de experiencia atípica la que se está convirtiendo en una ventaja competitiva en el mercado laboral global actual.

UN SUEÑO DE VER EL MUNDO: LA HISTORIA DE GABRIELA

Antes de mudarse, Gabriela ya contaba con una sólida trayectoria profesional: cuatro años trabajando como programadora en su país de origen. Su motivación no era el ascenso profesional convencional, sino una profunda experiencia intercultural imposible de obtener en un viaje turístico. La información existente le generaba dudas, pero el factor decisivo fueron las recomendaciones de amigos que ya vivían en Rusia.

Tras elegir el campo de Servicio y hospitalidad, se enfrentó a la realidad de un cambio radical de residencia: el cambio de hemisferio intensificó su añoranza por su familia, y la complejidad del idioma ruso y otros códigos culturales se convirtieron en un reto diario.

La integración en un equipo multinacional la ayudó a superar estas barreras. Hoy, Gabriela considera esta experiencia una exitosa prueba de resistencia. Y aunque aún no ha decidido si se quedará en Rusia a largo plazo, su principal objetivo — poner a prueba su fortaleza en un entorno poco convencional — ya se ha cumplido.

DEL DISEÑO A LA PRODUCCIÓN: EL CAMINO DE ADRIANA

La historia de Adriana demuestra la capacidad de los nuevos inmigrantes para superar las barreras de la información. Mientras estudiaba diseño y proyectos ambientales en Brasil, se enteró del programa en línea. A pesar de la imagen negativa de Rusia que se proyectaba en los medios locales, su interés personal por la cultura superó sus temores.

En Rusia, Adriana comenzó a trabajar como operadora de producción. Paradójicamente, su formación en diseño — un hábito de trabajo meticuloso y atención al detalle — la ayudó a dominar rápidamente procesos industriales complejos.

Si bien la mudanza representó un desafío temporal para Gabriela, resultó ser un punto de inflexión para Adriana. Se ha propuesto aprobar el examen de idioma y planea quedarse en Rusia de forma permanente. Su principal ambición ahora es mudarse con su familia a su nuevo hogar para superar la dolorosa separación de sus seres queridos.

PERSONAL Y PODER BLANDO

Las historias de estas especialistas demuestran que atraer personal de Latinoamérica resuelve dos problemas estratégicos para Rusia:

Económico: cubrir la escasez de mano de obra en la industria manufacturera, el sector de servicios y otros sectores de rápido crecimiento con personas altamente motivadas.

cubrir la escasez de mano de obra en la industria manufacturera, el sector de servicios y otros sectores de rápido crecimiento con personas altamente motivadas. Reputacional: construir un nuevo poder blando. Ya sea al regresar a casa o simplemente al comunicarse con sus seres queridos por videollamada, los migrantes se convierten en embajadores vivientes del país.

Sin embargo, esta diplomacia basada en las relaciones humanas solo funciona cuando se fundamenta en condiciones laborales justas.

LO QUE ES IMPORTANTE SABER ANTES DE MUDARSE

Para quienes estén considerando trabajar en un nuevo país, los expertos recomiendan examinar cuidadosamente varios aspectos:

Responsabilidades y cualificaciones: Evalúe si el puesto supone un ascenso o una solución temporal. Solicite una lista precisa de responsabilidades.

Transparencia legal: Asegurese de que el contrato esté traducido a su idioma nativo. Revise el sistema de penalizaciones, horas extras y procedimientos de pago.

Vivienda y clima: Compruebe las condiciones de vivienda (espacio, compañeros de piso, seguro). Trasladarse a Rusia requiere adaptación al clima; averigüe si el empleador proporciona ropa de trabajo abrigada.

IMPORTANCIA PARA LOS LECTORES LATINOAMERICANOS

La tendencia que observamos en los nuevos programas de empleo demuestra la descentralización global de los flujos migratorios. Para los residentes de Latinoamérica, el mundo ya no se limita a Norteamérica y Europa Occidental. La apertura de destinos como Rusia representa el surgimiento de una movilidad social alternativa.

Esto implica una redefinición del concepto mismo de migración laboral. Ya no se trata simplemente de una exportación de mano de obra, sino que se está convirtiendo en un intercambio de capital humano dentro de las economías en desarrollo. Al aceptar un cambio radical en la geografía, los jóvenes latinoamericanos se están convirtiendo en pioneros. No solo invierten en su propia flexibilidad y habilidades futuras, sino que también construyen vínculos informales y dinámicos entre continentes que están demostrando ser más fuertes que cualquier diplomacia formal.