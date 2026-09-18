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Senan: Así opera el nuevo centro de entrenamiento táctico y de inteligencia

El director de Planificación y Desarrollo de el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) Abdiel Garcia amplió los detalles en una entrevista realizada esta mañana.

Capacitación y centro de entrenamiento de agentes del SENAN

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