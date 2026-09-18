La Unesco puede ser un 'moderador' en el debate global sobre la IA, afirma su director

El funcionario egipcio envió una invitación al pontífice estadounidense-peruano en diciembre de 2025, apenas unas semanas después de asumir el cargo al frente de la organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

París, Francia/La Unesco puede desempeñar un papel "moderador" en el debate global sobre la IA, afirmó a AFP su director general, Khaled El-Enany, una semana antes de recibir al papa León XIV, un "socio indispensable" con firmes posicionamientos sobre el tema.

El funcionario egipcio envió una invitación al pontífice estadounidense-peruano en diciembre de 2025, apenas unas semanas después de asumir el cargo al frente de la organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

El-Enany, que fue recibido en junio en el Vaticano, acogerá a León XIV en París el próximo viernes, en la primera visita de un papa a la sede de la Unesco desde Juan Pablo II en 1980.

Esta etapa estará marcada por discursos y debates en torno a la IA.

En 2021, tras años de reflexión, la organización adoptó por unanimidad una "Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial", el primer marco normativo mundial dedicado a la IA.

"La Unesco puede desempeñar un papel muy importante gracias a nuestra experiencia, a nuestros socios académicos, a nuestras alianzas con la sociedad civil, con el sector privado...", aseguró El-Enany a AFP, en su primera entrevista a un medio internacional.

"Creo que tenemos una posición única para situar a la Unesco como un verdadero moderador de este debate global", insistió.

El exministro egipcio considera al sucesor de Francisco como un "socio indispensable", máxime cuando su primera encíclica, "Magnifica Humanitas", publicada en mayo, pide "desarmar" la IA para "impedirle el dominio sobre lo humano" y aboga por más "cooperación" entre las naciones.

Para el director de la organización de la ONU, la visita de León XIV a París marcará "el inicio de una colaboración muy sólida para fortalecer y proteger la dignidad humana en esta revolución industrial".

El "riesgo" de la IA

La recomendación de 2021 de la Unesco ya advertía sobre violaciones de la vida privada, el riesgo de una brecha digital, la concentración del poder tecnológico en manos de unos pocos Estados o empresas, los efectos sobre la democracia y la información, así como sobre su impacto medioambiental.

"Existe el riesgo de que [la IA] se salga de control si no intervenimos", advirtió Khaled El-Enany, cuando el debate sobre los peligros de esta tecnología gana fuerza, alimentado por una serie de incidentes y declaraciones preocupadas de investigadores y dirigentes del sector.

En este sentido, consideró "muy positivo" la "pausa" y los debates de la últimas semanas sobre esta "herramienta extraordinaria, pero que debe ser gobernada de manera ética, inclusiva y equitativa".

Más allá de la cuestión ética, este egiptólogo de formación alertó de que no todos los países participan "en esta nueva transformación digital", aunque "todos la demandan".

"Estamos sobre el terreno, con más de 80 gobiernos en todo el mundo, para prepararlos para esta transformación de la inteligencia artificial", explicó.

La dirección de la Unesco "habla directamente" también con las mayores empresas de este sector, añadió.

"Mensaje político"

Sobre la visita del papa, el director general de la Unesco habla de "momento histórico".

"Es un mensaje político en defensa del multilateralismo", estimó, en un momento en que la organización registrará, el 31 de diciembre, la salida de dos países miembros: Estados Unidos y Nicaragua.

El país gobernado por Donald Trump anunció en julio de 2025 su salida de nuevo de la organización, acusándola de tener un sesgo antiisraelí y de promover "causas sociales y culturales divisorias".

Nicaragua anunció igualmente en mayo de ese mismo año que abandonaba la organización para denunciar la concesión de un premio a la libertad de prensa a un diario opositor.

La salida de Estados Unidos deja a China como primer financiador de la organización. En 2023, Washington justificó su entonces regreso a la Unesco, tras la primera marcha ordenada por Trump, como una manera de contrarrestar la influencia de Pekín, especialmente sobre IA.

Para El-Enany, "la Unesco es más pertinente que nunca", ya que su ámbito de acción es el de los "desafíos de nuestro tiempo": "los discursos de odio, la proliferación de conflictos, el desafío climático, la inteligencia artificial...".