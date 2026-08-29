Vamos aprueba transformarse en partido político y anuncia nueva etapa de organización

La dirigencia sostuvo que la transformación busca establecer reglas claras, equipos organizados y mecanismos de decisión que permitan al colectivo actuar con coherencia, incluso cuando cambien las personas que actualmente ejercen su liderazgo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Coalición Vamos aprobó este sábado la recomendación de su Junta Directiva Provisional para transformarse en un partido político, durante su tercera asamblea de miembros, marcando un nuevo capítulo para la agrupación que surgió de ciudadanos independientes que decidieron involucrarse en la política.

El anuncio lo hizo el exdiputado y presidente de la coalición, Juan Diego Vásquez.

Con esta decisión, Vamos dejará de ser una agrupación ciudadana para avanzar hacia un colectivo formalmente organizado, con una estructura permanente, presencia territorial y mecanismos que le permitan mantenerse activo más allá de un solo ciclo electoral.

Durante la asamblea, la Junta Directiva Provisional argumentó que el movimiento enfrenta actualmente un límite que no está relacionado con sus convicciones, sino con la necesidad de contar con mayor estructura, permanencia y capacidad política.

La dirigencia sostuvo que la transformación busca establecer reglas claras, equipos organizados y mecanismos de decisión que permitan al colectivo actuar con coherencia, incluso cuando cambien las personas que actualmente ejercen su liderazgo.

Vamos, también dejó claro que convertirse en partido político no representa un cambio en la esencia del movimiento, sino una actualización de la herramienta con la que pretende continuar compitiendo electoralmente.

De independientes a partido político

La decisión se produce después del desempeño electoral alcanzado por Vamos en las elecciones de 2024, cuando al menos 30 autoridades resultaron electas mediante la libre postulación bajo la coalición, entre ellas diputados a la Asamblea Nacional, alcaldes y representantes de corregimiento.

De acuerdo con el comunicado divulgado por la organización, ese resultado representó un hecho inédito para un grupo de ciudadanos independientes dentro de la política panameña.

Sin embargo, Vamos señala que el escenario electoral ha cambiado tras las modificaciones al Código Electoral aprobadas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), que, según la agrupación, endurecen las condiciones para las candidaturas por libre postulación.

Entre los cambios mencionados están un mayor número de adherentes y menor tiempo para recolectarlos, una disposición sobre la denominada “renuncia tácita” y restricciones al voto plural —conocido como voto plancha— para las candidaturas independientes en circuitos donde se eligen varios diputados.

Ante este escenario, la coalición plantea que su transformación en partido busca proteger la capacidad de la ciudadanía organizada para competir electoralmente.

Próximo paso

Con la aprobación de sus miembros, Vamos deberá avanzar ahora en el proceso correspondiente para constituirse formalmente como partido político y cumplir con los requisitos establecidos por la legislación electoral.

La decisión se produce además en medio de cambios internos en la coalición, que recientemente ha registrado la salida de varias de sus figuras, entre ellas la diputada Paulette Thomas, quien anunció el jueves 27 de agosto su renuncia irrevocable.

Con la salida de Thomas, Vamos quedó con 14 diputados en la Asamblea Nacional.

La transformación aprobada este sábado abre así una nueva etapa para Vamos, que buscará pasar de una estructura basada en la libre postulación a una organización política permanente, con presencia territorial y capacidad para participar en futuros procesos electorales.

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Con información de Elizabeth González