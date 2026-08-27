Juan Diego Vásquez señala a Paulette Thomas de 'huir del proceso ético de Vamos': 'Quien traiciona nunca es víctima'

El jefe de la bancada de Vamos, Jorge González, sostuvo que la coalición debe concentrarse en los temas nacionales y consideró que Thomas tenía intenciones de abandonar el grupo.

Panamá/El presidente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, reaccionó a la renuncia irrevocable de la diputada Paulette Thomas y la acusó de abandonar el proceso ético que se desarrollaba dentro del colectivo.

Lamento profundamente la decisión de la diputada Thomas de huir del proceso ético de Vamos. No rendirá cuentas ante el equipo que la llevó a la Asamblea, pero en 2029 no escapará la rendición de cuentas que le pedirá el pueblo. Quien traiciona NUNCA es víctima. “Dios le bendiga”, expresó Vásquez.

Thomas anunció este jueves 27 de agosto su salida de la coalición, tras cuestionar que habían transcurrido los 15 días hábiles establecidos para la investigación preliminar sin recibir una llamada, comunicación o citación de la Junta Directiva o del Comité de Ética.

Jefe de la bancada: “Ya ella como que quería irse”

El jefe de la bancada de Vamos, Jorge González, sostuvo que la coalición debe concentrarse en los temas nacionales y consideró que Thomas tenía intenciones de abandonar el grupo.

“Yo creo que al final del día ya ella como que quería irse, o sea, nosotros tampoco somos quiénes para detenerla”, manifestó.

Al ser consultado sobre esa afirmación, González respondió: “Porque si ella hubiese querido pertenecer a nosotros, yo creo que ella hubiese llamado y qué está pasando, cómo va el tiempo de nuestra, de la revisión de ella, mejor dicho”.

El diputado relacionó el conflicto con la elección de la presidencia de la Comisión de Educación, en la que, según explicó, Thomas no respaldó al candidato de la coalición.

Puede leer: Paulette Thomas queda suspendida de la bancada de Vamos tras petición de Juan Diego Vásquez

“Como ellos están en unión el equipo, nosotros votar por nuestros propios proyectos y evidentemente votar por nuestros propios candidatos o comisionados de cada uno de nosotros en la coalición, que fue lo que no pasó el día ese en el que se escogió en la comisión de educación”, señaló.

Thomas anunció este jueves su renuncia a la coalición Vamos de manera "irrevocable". Con la salida de Thomas, la coalición Vamos se queda con 14 diputados en la Asamblea Nacional. Como recordarán, la diputada fue suspendida el pasado 26 de julio, tras la petición del presidente de la coalición, Juan Diego Vásquez, quien expresó su rechazo a las acciones de su suplente en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

Vásquez, solicitó la suspensión de la diputada Thomas, luego de que su suplente, Edilberto Guerrero, votara a favor de la diputada de Realizando Metas (RM), Lilia Batista, quien fue electa presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional. Además, Guerrero también dio el voto a favor de la candidatura de Gertrudis Rodríguez de Cambio Democrático, ayudándole así a hacerse de la vicepresidencia de la comisión, tras romper un empate a 4 votos con Betzerai Richards.