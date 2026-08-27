Diputada Paulette Thomas renuncia de manera 'irrevocable' a la coalición Vamos

Thomas calificó su salida de Vamos como una decisión de “coherencia, de respeto y dignidad” y aseguró que continuará ejerciendo como diputada independiente.

Panamá/La diputada Paulette Thomas anunció este jueves 27 de agosto, su renuncia irrevocable a la coalición Vamos, tras cuestionar la falta de comunicación de la Junta Directiva y del Comité de Ética sobre el proceso de suspensión en su contra.

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Thomas sostuvo que el artículo 9 del Código de Ética de la coalición establece un plazo de 15 días hábiles para realizar la investigación preliminar. Según la diputada, ese periodo ya se cumplió sin que fuera llamada o citada para conocer formalmente el proceso ni presentar su versión de lo ocurrido en la comisión.

“El artículo 9 del Código de Ética de la Coalición establece un plazo de 15 días hábiles para la investigación preliminar. Ese plazo ya se ha cumplido y, hasta la fecha, no he recibido una llamada, comunicación o citación por parte de la Junta Directiva ni del Comité de Ética”, manifestó en un comunicado.

La diputada consideró que esta situación demuestra una ausencia de interés y representa una falta de respeto hacia su persona.

Quiero dejar algo muy claro: mi dignidad y mi palabra tienen un valor que estoy dispuesta a defender en el escenario que sea. No puedo aceptar que se cuestione mi integridad a partir de un impulso, de preferencias o de parcialidades y mucho menos cuando los hechos son conocidos y comprobados, inclusive con testigos. En mi casa me enseñaron que mentir y no cumplir la palabra es prácticamente un pecado capital", dijo.

Thomas calificó su salida de Vamos como una decisión de “coherencia, de respeto y dignidad” y aseguró que continuará ejerciendo como diputada independiente.

“Me mantengo independiente y más firme que nunca en mis convicciones”, señaló.

Con la salida de Thomas, la coalición Vamos se queda con 14 diputados en la Asamblea Nacional. Como recordarán, la diputada fue suspendida el pasado 26 de julio, tras la petición del presidente de la coalición, Juan Diego Vásquez, quien expresó su rechazo a las acciones de su suplente en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

Vásquez, solicitó la suspensión de la diputada Thomas, luego de que su suplente, Edilberto Guerrero, votara a favor de la diputada de Realizando Metas (RM), Lilia Batista, quien fue electa presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional. Además, Guerrero también dio el voto a favor de la candidatura de Gertrudis Rodríguez de Cambio Democrático, ayudándole así a hacerse de la vicepresidencia de la comisión, tras romper un empate a 4 votos con Betzerai Richards.

Con información de Elizabeth González.