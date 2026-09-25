Investigan muerte de un hombre tras recibir varios disparos en Colón

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos, identificar a la víctima y establecer las responsabilidades correspondientes.

Colón, Colón/Un hombre murió luego de recibir varios disparos con arma de fuego durante la madrugada de este viernes en la comunidad de Altos del Atlántico, corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

Según información preliminar, el hombre y otras personas presuntamente intentaban ingresar al segundo piso de un edificio donde reside una familia, cuando se produjeron los disparos.

Tras resultar herido, el hombre fue trasladado al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde posteriormente se confirmó su muerte. Las otras personas que presuntamente lo acompañaban se dieron a la fuga.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, debido a que ingresó al centro hospitalario sin documentos de identificación.

En el lugar de los hechos fueron observadas una escalera y varias herramientas que presuntamente serían utilizadas para cortar hierro, elementos que forman parte de los indicios que serán analizados por las autoridades.

La escena fue acordonada por agentes de la Policía Nacional, mientras funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público acudieron al sitio para recabar evidencias.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos, identificar a la víctima y establecer las responsabilidades correspondientes.

Con información de Néstor Delgado