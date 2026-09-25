Coalición Vamos entrega firmas al Tribunal Electoral para convertirse en partido político

Juan Diego Vásquez, figura priccipal de la Coalición Vamos en la presentación oficial de la soclicitud en formación como partido.
25 de septiembre 2026 - 12:55

Coalición Vamos entrega firmas al Tribunal Electoral para convertirse en partido político

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