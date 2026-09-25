UE: Aclara las reglas para usar el fondo de 7.500 millones para armas a Ucrania

Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, deja claros los acuerdos y las reglas del fondo económico para apoyo de armas a Ucrania.

Bruselas, Bélgica/Los países de la Unión Europea (UE) acordaron cómo utilizar un fondo de 6.600 millones de euros (unos 7.500 millones de dólares) que llevaba largo tiempo bloqueado y que está destinado a reembolsar a los Estados que entregaron armamento a Ucrania, anunció la jefa de la diplomacia del bloque.

Aunque Ucrania ya recibió esos fondos, los países de la UE que adelantaron el dinero llevaban años esperando ser reembolsados por Bruselas debido al veto que mantenía Hungría.

El nuevo gobierno húngaro, encabezado por Petger Magyar, cambió de postura sobre el veto, y desde entonces las capitales europeas han estado debatiendo cómo emplear esos recursos.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, dijo este viernes que el equivalente a unos 5.300 millones de dólares se destinará a reembolsar a los Estados miembros.

Otros mil millones de dólares financiarán la misión de entrenamiento de fuerzas ucranianas dirigida por la UE, y el resto se empleará en nuevas compras conjuntas de equipamiento, añadió Kallas.

"Los ataques híbridos de Moscú intentan intimidar a Europa para que reduzca su apoyo a Ucrania. Europa está haciendo lo contrario", afirmó Kallas en redes sociales.

Te puede interesar: La OMC examinará el impuesto de la UE al carbono, a pedido de Rusia