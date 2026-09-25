ONU eleva a 214 las empresas vinculadas a asentamientos israelies

La ONU, a través de un análisis, afirmó que hay 214 empresas vinculadas a los asentamientos israelíes en el territorio palestino.

Ginebra, Suiza/La ONU publicó el viernes una actualización de su lista de empresas vinculadas con los asentamientos de Israel en territorio palestino, consideradas ilegales según el derecho internacional, que ahora incluye a 214 compañías, la mayoría israelíes.

Airbnb, Booking, Expedia, Motorola y TripAdvisor continúan figurando en esta base de datos elaborada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La lista, que no es exhaustiva, se actualiza periódicamente, con la incorporación y eliminación de empresas, y es cuestionada por Israel.

Cinco empresas fueron retiradas respecto al año pasado: una israelí, dos españolas, una canadiense y una portuguesa.

"Este informe recuerda una vez más a las empresas que tienen responsabilidades en materia de derechos humanos", declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, citado en un comunicado.

También les recuerda "que tienen la obligación de actuar con la debida diligencia para asegurarse de no estar involucradas en violaciones o abusos de los derechos humanos", agregó.

La mayoría de las empresas incluidas en la lista tienen su sede en Israel. Las demás tienen sus oficinas centrales en Estados Unidos, varios países europeos, así como en México y Sudáfrica, con una empresa en cada uno de estos dos países y dos en China.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicó esta lista por primera vez en 2020.

La iniciativa surgió a raíz de una resolución del Consejo de Derechos Humanos, aprobada en marzo de 2016, que solicitaba la creación de "una base de datos de todas las empresas involucradas en las actividades" relacionadas, entre otras cosas, con la construcción y el desarrollo de los asentamientos israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Este.

En un comunicado enviado a la AFP, la Representación de Israel ante la ONU en Ginebra denunció la base de datos y afirmó que este "mecanismo (...) fue establecido con el único propósito de perseguir al Estado judío y no tiene equivalente en el mundo".