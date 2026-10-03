Daniel Espino en la Serie Divisional MLB | Mira aquí la actuación del lanzador panameño con los Guardianes de Cleveland

HOY Bravos de Atlanta Dodgers de Los Angeles a las 3PM Luego Padres de San Diego Cerveceros de Milwaukee a las 7:30 PM a través de TVMAX Y TVNPASS.

Panamá/El lanzador panameño Daniel Espino tuvo su primera acción en la Serie Divisional de la Liga Americana este sábado, cuando salió en relevo por los Guardianes de Cleveland en el Juego 1 ante los Medias Blancas de Chicago, disputado en el Progressive Field.

Espino ingresó en la alta del 5to episodio, cuando el abridor Parker Messick salió del juego tras permitir un sencillo de Colson Montgomery, con los Medias Blancas arriba 2-0. Esa ventaja se había abierto con un jonrón de Munetaka Murakami ante Messick.

El panameño enfrentó al bateador Chase Meidroth y con su segundo lanzamiento provocó un rolling que se convirtió en un doble play 4-6-3, que terminó el inning y dejó el marcador sin cambios.

En la alta del sexto, Espino tuvo más problemas: le conectaron un hit y boleó a un bateador antes de ser sustituido por el zurdo Erik Sabrowski, quien tuvo que enfrentar a Murakami. Pese a ello, el panameño no permitió carreras, y su línea final fue de 0.2 innings, un hit permitido, una base por bolas y cero carreras.

Los Medias Blancas ganaron 3-0 el primer juego de una serie al mejor de cinco, que además es el primer cruce de postemporada entre estas dos franquicias.

Así ganaron los Medias Blancas de Chicago

Los Medias Blancas de Chicago demostraron que su etiqueta de "comodín" no les resta peligro. Con una imponente labor combinada de su cuerpo de lanzadores y un estacazo de cuatro esquinas que acalló a la fanaticada local, la novena del sur de Chicago pegó primero en la serie al imponerse por pizarra de 3-0 a los Guardianes de Cleveland.

El duelo monticular entre los abridores Hagen Smith y Parker Messick mantuvo las emociones contenidas durante el primer tercio del encuentro. Cleveland amenazó seriamente en la baja de la tercera entrada llenando las bases sin outs, pero el relevista Bryan Hudson entró al rescate forzando un elevado al jardín izquierdo para apagar el fuego.

El despertar del poder japonés

La paridad se rompió de forma estrepitosa en la alta de la cuarta entrada. Tras un boleto negociado por Miguel Vargas, llegó el turno del cañonero japonés Munetaka Murakami. Al primer pitcheo del abridor Parker Messick, Murakami conectó una sólida línea que viajó 440 pies hacia las tribunas del jardín derecho, inaugurando el marcador 2-0 y desatando la euforia en el dugout visitante.

Los Guardianes intentaron responder en el cierre de ese mismo episodio volviendo a llenar las almohadillas. Con dos outs en la pizarra, Brayan Rocchio conectó una línea contundente, pero el patrullero derecho Braden Montgomery realizó una lectura perfecta para quedarse con el esférico y consumar el tercer out, dejando a Cleveland con las manos vacías por segunda entrada consecutiva.

Sentencia en el séptimo

La puntilla para los locales llegó en la fatídica séptima entrada. Kyle Teel corría por la inicial cuando Colson Montgomery descifró los envíos del relevista Erik Sabrowski, conectando un doblete hacia la pradera izquierda. Teel apretó el paso rumbo al plato; aunque el tiro del jardinero Ángel Martínez llegó a tiempo a las manos del receptor Austin Hedges, este no pudo retener la pelota ante el impacto, permitiendo la tercera rayita definitiva de Chicago.

El candado final lo puso Grant Taylor. Con una joya de relevo de cuatro entradas en las que recetó seis ponches y apenas toleró dos imparables, Taylor neutralizó por completo cualquier intento de rebelión de Cleveland para asegurar el primer punto de la serie divisional.

Con este resultado, los Medias Blancas toman ventaja de 1-0 en la serie al mejor de cinco compromisos. Las acciones continuarán este lunes en el mismo escenario para el Juego 2, donde los Guardianes buscarán igualar las condiciones antes de trasladarse a la Ciudad de los Vientos.