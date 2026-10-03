MLB resultado | Dodgers vencen a Bravos en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional

Panamá/Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5-3 a los Bravos de Atlanta en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional y tomaron ventaja de 1-0 en la serie al mejor de cinco juegos, disputado este sábado en el Dodger Stadium.

El zurdo Tarik Skubal ponchó a siete y permitió una carrera y dos hits en seis entradas, se alzó con la victoria en su primera apertura de postemporada como local. Lanzó la bola más rápida de su temporada, una recta de 101.1 mph a Austin Riley en el cuarto inning. Tras un sencillo de Drake Baldwin al abrir el juego, retiró a 15 bateadores consecutivos.

La ofensiva abrió el marcador en la baja del cuarto. Teoscar Hernández conectó un jonrón de dos carreras, con Freddie Freeman en base, para el 2-0. El batazo fue ante Víctor Mederos, quien cargó con la derrota.

Sean Murphy descontó al abrir la alta del sexto con un jonrón solitario. Skubal se complicó con dos boletos y dos rollings que forzaron outs, pero salió del apuro cuando Matt Olson bateó un elevado que dejó a dos corredores en base.

Fue su último inning. En la baja de esa misma entrada, Kyle Tucker castigó con un jonrón de dos carreras y Max Muncy añadió un solitario para el 5-1. Los Dodgers sumaron tres jonrones en el juego.

Los Bravos, que apostaron por un juego de bullpen con Dylan Dodd como abridor, reaccionaron en la alta del noveno ante Tanner Scott. Ronald Acuña Jr. abrió con un sencillo y Ozzie Albies conectó un jonrón de dos carreras para el 5-3, pero Evan Phillips cerró la puerta, llevándose el juego salvado.

Contexto de la serie

Los Dodgers, campeones defensores de las dos últimas Series Mundiales, buscan el quinto tricampeonato en la historia y el primero de un equipo de la Liga Nacional. Atlanta había ganado cinco de los seis enfrentamientos de temporada regular entre ambos.

Lo que viene: el Juego 2 será el domingo a las 8:00 p.m. ET (7:00 p.m. hora de Panamá), en el mismo Dodger Stadium. La serie se traslada después a Atlanta, con el Juego 3 el martes.

Fuentes: MLB.com, Yahoo Sports, Bleacher Report.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional! Desde el Dodger Stadium, en Los Ángeles, los Dodgers, campeones defensores de las últimas dos Series Mundiales, abren su búsqueda del tricampeonato ante los Bravos de Atlanta, que llegan tras superar la Serie de Comodines ante los Filis de Filadelfia en tres juegos.

El primer lanzamiento está previsto para las 4:00 p.m. ET (3:00 p.m. hora de Panamá), en una serie al mejor de cinco juegos.

Lo que hay que saber

Duelo de lanzadores: los Dodgers abrirán con el zurdo Tarik Skubal , adquirido antes de la fecha límite de cambios, quien en nueve aperturas con Los Ángeles registró 2.61 de efectividad y 70 ponches en 62 innings . Los Bravos responderán con un juego de bullpen , que abrirá el zurdo Dylan Dodd .

los Dodgers abrirán con el zurdo , adquirido antes de la fecha límite de cambios, quien en nueve aperturas con Los Ángeles registró . Los Bravos responderán con un , que abrirá el zurdo . Una decisión de Roberts: Dave Roberts prefirió a Skubal sobre Yoshinobu Yamamoto para el Juego 1, en parte porque el lineup de Atlanta tiene dificultades ante zurdos.

Dave Roberts prefirió a Skubal sobre Yoshinobu Yamamoto para el Juego 1, en parte porque el lineup de Atlanta tiene dificultades ante zurdos. Antecedentes recientes: Atlanta ganó cinco de los seis juegos de temporada regular entre ambos. En la última serie de postemporada entre ellos, la Serie de Campeonato de 2021 , los Bravos eliminaron a los Dodgers 4-2 y siguieron hasta ganar la Serie Mundial. Desde entonces, Atlanta no ha pasado de la Serie Divisional.

Atlanta ganó cinco de los seis juegos de temporada regular entre ambos. En la última serie de postemporada entre ellos, la , los Bravos eliminaron a los Dodgers 4-2 y siguieron hasta ganar la Serie Mundial. Desde entonces, Atlanta no ha pasado de la Serie Divisional. Duda en Los Ángeles: Shohei Ohtani estuvo la mitad de septiembre en la lista de lesionados y, según sus propias palabras, todavía maneja varias molestias.

Bravos de Atlanta

Drake Baldwin, DH Ronald Acuña Jr., RF Ozzie Albies, 2B Matt Olson, 1B Michael Harris II, CF Mauricio Dubón, LF Austin Riley, 3B Sean Murphy, C Ha-Seong Kim, SS

Lanzador abridor: Dylan Dodd (zurdo, abre en un juego de bullpen)

Dodgers de Los Ángeles

Mookie Betts, SS Shohei Ohtani, DH Will Smith, C Freddie Freeman, 1B Teoscar Hernández, LF Kyle Tucker, RF Andy Pages, CF Max Muncy, 3B Tommy Edman, 2B

Lanzador abridor: Tarik Skubal (zurdo)