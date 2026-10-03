Elecciones en Brasil 2026: brasileños residentes en Panamá podrán votar en el Instituto Técnico Don Bosco

La Embajada de Brasil en Panamá indicó que posteriormente divulgará información adicional relacionada con el proceso de votación y la documentación que deberán presentar los electores.

Los ciudadanos brasileños habilitados para votar en Panamá podrán participar este domingo 4 de octubre en la primera vuelta de las elecciones de Brasil 2026, que incluyen la elección de presidente y vicepresidente de la República.

La Embajada de Brasil en Panamá informó que el centro de votación estará habilitado en el Instituto Técnico Don Bosco, ubicado en Vía Israel y Calle 71 Este, ciudad de Panamá, próximo a Multiplaza.

El calendario oficial del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil establece el 4 de octubre para la primera vuelta y el 25 de octubre para una eventual segunda vuelta.

¿Dónde votarán los brasileños en Panamá?

De acuerdo con la información divulgada por la representación diplomática, la jornada electoral en Panamá se desarrollará de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en el Instituto Técnico Don Bosco.

La Embajada también proporcionó información sobre las opciones de transporte público para llegar al centro de votación. Entre las rutas de MiBus señaladas se encuentran la S442, I182, I532, I672, C642 y C952, con paradas en las proximidades de Vía Israel y Calle 71.

Las elecciones generales de Brasil 2026 se celebrarán este domingo 4 de octubre. Además de presidente y vicepresidente, en Brasil se elegirán gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y distritales.

En caso de ser necesaria una segunda vuelta para la Presidencia, esta se realizará el domingo 25 de octubre.

La Embajada de Brasil en Panamá indicó que posteriormente divulgará información adicional relacionada con el proceso de votación y la documentación que deberán presentar los electores.}