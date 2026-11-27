Este fin de semana, sábado 28 y domingo 29 de noviembre, habrá varias opciones para quienes desean comenzar a vivir la temporada de Navidad.

Ciudad de Panamá/El ambiente navideño comienza a tomar fuerza en distintos puntos de la ciudad de Panamá, con actividades para compartir en familia, disfrutar de las decoraciones, música, espectáculos y mercados de emprendedores. Este fin de semana, sábado 28 y domingo 29 de noviembre, habrá varias opciones para quienes desean comenzar a vivir la temporada de Navidad.

Uno de los puntos que continuará ofreciendo atractivos será la calle Belén, en el corregimiento de San Francisco, donde los visitantes podrán apreciar las tradicionales decoraciones navideñas y recorrer una feria de emprendedores.

Además, este domingo 29 de noviembre arrancará oficialmente Casco Christmas, con una programación que incluye presentaciones musicales, actividades culturales y espacios para el entretenimiento familiar. Mientras tanto, en el Casco Antiguo ya avanzan los preparativos y las decoraciones en los alrededores de la Catedral, que también se viste de Navidad para recibir a nacionales y turistas.

Estas son algunas de las actividades programadas:

- Sábado 28 y domingo 29 de noviembre – Calle Belén: continúa la exhibición de decoraciones navideñas y la feria de emprendedores, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., en el corregimiento de San Francisco.

- Domingo 29 de noviembre – Casco Christmas: inauguración de la temporada navideña en el Casco Antiguo, con presentación de Calle Latina en plaza Herrera y plaza Boyacá, apertura de una pista de patinaje sobre hielo y encendido del árbol a las 6:30 p.m. También habrá villancicos, teatro, cine y mercado de emprendedores.

- Sábado 5 de diciembre – Casco Christmas: mercado de emprendedores como parte de la programación navideña en el Casco Antiguo.

- Sábado 5 y domingo 6 de diciembre – Parque Omar: actividades desde las 4:30 p.m., con música en vivo y nacimiento en vivo.

- Sábado 12 de diciembre – Cinta Costera 1: desfile Ciudad de las Estrellas, programado para iniciar a las 3:00 p.m.

Con esta agenda, la ciudad comienza a llenarse de luces, música y espacios de encuentro para las familias, en una temporada en la que las actividades navideñas se extenderán durante las próximas semanas.

Con información de María de Gracia