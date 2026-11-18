El desfile iniciará a las 4:00 p.m. en la entrada de Moya y recorrerá las calles hasta llegar a la zona paga de Los Andes, donde se espera la participación de grandes y pequeños.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de San Miguelito anunció la realización de su Gran Desfile Navideño para el próximo 19 de diciembre, una actividad que busca reunir a las familias del distrito en una jornada de música, luces y celebración de la temporada navideña.

El desfile iniciará a las 4:00 p.m. en la entrada de Moya y recorrerá las calles hasta llegar a la zona paga de Los Andes, donde se espera la participación de grandes y pequeños.

🔗Te puede interesar: Alcaldía de Panamá abre inscripciones para el concurso navideño Calles que Brillan 2026

Bajo el lema “Una Navidad más bonita”, la actividad forma parte de las iniciativas del municipio para promover espacios de convivencia y entretenimiento familiar durante las festividades de fin de año.

La Alcaldía extendió la invitación a los residentes de San Miguelito para que participen de esta celebración y disfruten de una tarde de ambiente navideño.