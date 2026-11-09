Alcaldía de Panamá abre inscripciones para el concurso navideño Calles que Brillan 2026

La actividad invita a los residentes a organizarse para decorar sus calles y barriadas con motivos navideños, con el propósito de llenar de color y ambiente festivo los espacios públicos.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá anunció la apertura de inscripciones para el concurso Calles que Brillan 2026, una iniciativa que forma parte del Festival Internacional Navideño “City of the Stars” y que busca promover la creatividad y la participación comunitaria durante las fiestas de fin de año.

La actividad invita a los residentes a organizarse para decorar sus calles y barriadas con motivos navideños, con el propósito de llenar de color y ambiente festivo los espacios públicos, además de fortalecer la convivencia entre vecinos.

🔗Puedes leer: Festival Navideño 'City of Stars 2026': Alcaldía de Panamá presenta el calendario de actividades

Los interesados podrán inscribir a sus comunidades desde el viernes 6 de noviembre hasta el martes 1 de diciembre, mediante el formulario disponible en el portal https://ptycity.mupa.gob.pa/callesquebrillan/.

Para participar, cada propuesta deberá contar con un mínimo de 10 viviendas involucradas. El jurado evaluará aspectos como la originalidad de las decoraciones, el uso de materiales reciclables y el nivel de integración de los residentes en el proyecto.

Este año, el concurso también contará con el respaldo de empresas privadas, entre ellas supermercados Xtra, que se incorpora como patrocinador oficial y se suma a la iniciativa que busca convertir las calles de la capital en espacios de encuentro y celebración navideña.