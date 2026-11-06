La Navidad llega a los comercios y panameños comienzan a buscar adornos para sus hogares

Con esta anticipación de las compras, los comercios comienzan a prepararse para una de las temporadas de mayor movimiento comercial, mientras los panameños dan los primeros pasos para llevar el espíritu de la Navidad a sus hogares.

Ciudad de Panamá/Aunque todavía faltan varias semanas para diciembre, el ambiente navideño comienza a instalarse en los comercios de la capital, donde los estantes ya exhiben una variedad de adornos, luces y artículos decorativos para quienes desean anticiparse a la celebración.

Árboles, esferas, cintas, figuras y ornamentos de distintos tamaños, diseños y colores forman parte de la oferta disponible en los establecimientos comerciales, que mantienen altas expectativas de ventas durante esta temporada.

”Usted sabe que pusimos la Navidad y en los primeros días esto fue pan caliente, todo se vendió rápido y hemos estado surtiendo a cada rato”, señaló Amanda Cruz, vendedora de Vendela.

Este viernes, algunos ciudadanos ya recorrían los pasillos en busca de los artículos necesarios para decorar sus hogares, comparar opciones y encontrar elementos que se ajusten a sus gustos y presupuestos.

“A mi me fascina la Navidad, para mí es el espíritu, lo llevo en el alma”, indicó una ciudadana.

La oferta también incluye materiales para quienes prefieren elaborar sus propias decoraciones y dejar volar su creatividad, una alternativa que permite personalizar los espacios y darles un toque particular a las celebraciones.

Otro de los productos más buscados son las luces navideñas, disponibles en diferentes presentaciones y diseños, que cada año se convierten en uno de los principales elementos para ambientar viviendas y otros espacios.

Con esta anticipación de las compras, los comercios comienzan a prepararse para una de las temporadas de mayor movimiento comercial, mientras los panameños dan los primeros pasos para llevar el espíritu de la Navidad a sus hogares.

Con información de Jorge Quirós