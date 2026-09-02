Naviferias 2026: ¿Qué productos se suman este año a la caja navideña del IMA?

El director destacó que la incorporación de estos productos permitirá ofrecer una caja "bastante completa" para las familias panameñas, sin modificar el precio de $15 .

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) prepara las Naviferias 2026 con una novedad en su tradicional caja navideña: este año incorporará nuevos productos, manteniendo el precio de $15.

El director del IMA, Nilo Murillo, detalló que a los productos que tradicionalmente forman parte de la oferta —10 libras de arroz, dos latas de guandú, una libra de azúcar y una libra de sal— se sumarán productos utilizados en la preparación de las comidas navideñas.

Estos son los nuevos productos

De acuerdo con Murillo, la caja navideña incluirá:

Maíz , para la preparación de los tamales.

, para la preparación de los tamales. Aceitunas , también destinadas a los tamales.

, también destinadas a los tamales. Mayonesa , para la ensalada.

, para la ensalada. Vegetales mixtos .

. Sazonadores .

. Una lata de piña .

. Pasitas, para quienes acostumbran utilizarlas en los tamales.

El director destacó que la incorporación de estos productos permitirá ofrecer una caja "bastante completa" para las familias panameñas, sin modificar el precio de $15.

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500 mil picnics para diciembre

Murillo informó además que el IMA prepara 500 mil picnics procesados en Panamá para las Naviferias de este año.

Las jornadas se desarrollarán durante aproximadamente 22 días de diciembre y se analiza iniciar las actividades de manera simultánea en varios puntos del país para distribuir mejor la demanda.

El funcionario explicó que unas 800 personas, entre personal operativo, administrativo y ejecutivo, participarán en la logística de las Naviferias.

La primera semana de diciembre se contempla el inicio de las actividades, tradicionalmente con una jornada en Bugaba, aunque este año se busca ampliar el despliegue desde el comienzo.

El IMA también deberá atender zonas insulares y otros sectores de difícil acceso, por lo que algunas jornadas podrían extenderse hasta después de Navidad.

El IMA apuesta al productor nacional

Murillo también destacó que una parte importante de la estrategia consiste en mantener espacios para que los productores nacionales puedan vender directamente al consumidor.

Como ejemplo de la demanda, mencionó una feria realizada recientemente en Juan Díaz, donde se vendieron 21 cerdos enteros en aproximadamente cuatro horas, a un precio de alrededor de $1.50 por libra.

El funcionario indicó que el IMA ha destinado hasta ahora aproximadamente $101 millones a sus programas y proyecta que la inversión alcance unos $173 millones, incluyendo las Naviferias.

IMA se prepara ante los posibles efectos de El Niño

Además de la planificación de las Naviferias, el IMA mantiene una estrategia de prevención ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción y el abastecimiento de alimentos.

Murillo aseguró que la institución trabaja en este tema desde abril y que el análisis comenzó desde el año pasado, debido a la necesidad de anticiparse a posibles afectaciones.

"Esta es una situación que vino para quedarse y hay que anticipar", manifestó.

El director explicó que el IMA participa en el grupo de trabajo establecido por el Gobierno para abordar esta situación y mantiene reuniones prácticamente todas las semanas para evaluar los escenarios y definir acciones.

Según Murillo, el objetivo es que la institución esté preparada para responder a posibles impactos en los programas de comercialización y distribución de alimentos.

Mientras tanto, el IMA avanza en la organización de las Naviferias, con 500 mil picnics, una operación que movilizará a cientos de funcionarios y una caja navideña que este año incorporará nuevos productos sin aumentar su precio.