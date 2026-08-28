Arroz podría registrar un ligero aumento a fin de año, mientras el IMA alista las Naviferias

*Ante este escenario, aseguró que el IMA buscará alternativas para evitar que las variaciones impacten significativamente el bolsillo de los consumidores. *La Naviferia se mantendrá este año e iniciará a principios de diciembre. *La iniciativa contempla una nueva caja navideña con productos destinados a complementar la mesa de los panameños durante las fiestas de fin de año.

Chitré, Herrera/El precio del arroz podría experimentar un ligero incremento hacia finales de este año debido a los efectos del fenómeno de El Niño, principalmente por las condiciones climáticas que afectarían la producción de cultivos que dependen del agua.

Así lo adelantó el director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, durante una reunión del Consejo Provincial de Herrera, donde se abordaron las medidas que se están tomando ante las posibles afectaciones del fenómeno climático.

Murillo explicó que el comportamiento de El Niño podría generar presiones sobre los precios de algunos productos de la canasta básica, especialmente aquellos cuya producción depende directamente de la disponibilidad de agua.

Ante este escenario, aseguró que el IMA buscará alternativas para evitar que las variaciones impacten significativamente el bolsillo de los consumidores.

El funcionario indicó que, aunque el arroz podría registrar un ligero aumento hacia finales de año, se procurará mantener los precios en las tiendas y ferias del IMA para beneficio de la población.

Naviferias se mantienen para diciembre

El director del IMA también confirmó que el programa de la Naviferia se mantendrá este año y comenzará a principios de diciembre.

Según explicó, se trabaja con las empresas proveedoras para realizar los ajustes correspondientes y mantener los productos anunciados. El programa contempla la distribución de unas 500 mil bolsas o cajas navideñas a nivel nacional.

“La Naviferia no la toca nadie, el presidente la aprobó”, afirmó Murillo.

La iniciativa contempla una nueva caja navideña con productos destinados a complementar la mesa de los panameños durante las fiestas de fin de año.

El funcionario adelantó que en septiembre se estarán lanzando los contratos con la agroindustria para la adquisición de los productos, mientras que en octubre se espera tener los acuerdos firmados, de manera que todo esté listo para iniciar las ferias durante la primera semana de diciembre.

La caja navideña tendrá un costo de 15 dólares, por lo que Murillo recomendó a la población prepararse y ahorrar para aprovechar las ferias cuando comiencen.

El director del IMA también destacó la importancia de los consejos provinciales como unidades administrativas para coordinar acciones y buscar soluciones ante situaciones que puedan afectar al sector agropecuario y a los consumidores.

En ese sentido, señaló que las medidas frente a El Niño requieren de un esfuerzo conjunto para reducir sus posibles efectos sobre la producción y los precios de los alimentos.

Con información de Demetrio Ábrego